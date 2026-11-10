Atriz de ‘The Office’ surge elegante de vestido vermelho em meio à luta contra câncer

Enfrentando uma batalha contra um câncer de mama incurável, a atriz Lucy Davis, da versão britânica de The Office, surgiu com um vestido vermelho marcante, enquanto posava para fotos com o cachorro de uma amiga, que irá passar um tempo com ela nas próximas semanas.

“Digam olá ao lindo Charlie, o cachorro resgatado da minha amiga, que ficará fora por um tempo”, afirmou Lucy, em um tom animado que rendeu elogios por parte de fãs. “Uma foto linda de duas almas lindas… Divirtam-se juntos. Muito amor”, escreveu um seguidor, enquanto um segundo destacou a boa aparência da atriz: “Você está maravilhosa, Lucy!”.

Aos 53 anos de idade, Lucy é famosa por interpretar a recepcionista Dawn na comédia britânica, e também por papeis em filmes como Todo mundo quase morto e Mulher Maravilha. Ela revelou ter descoberto um câncer em estagio quatro em agosto, e disse que a doença já havia se espalhado para seus ossos. “O câncer é incurável, e é tarde demais para quimioterapia”, afirmou.

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