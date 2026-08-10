Atriz de novo ‘Harry Potter’ rebate J. K. Rowling: ‘Pessoas trans merecem dignidade’

Responsável pelo papel de Petúnia Dursley na adaptação da HBO de Harry Potter, a atriz Bel Powley se pronunciou recentemente sobre as opiniões controversas da autora J.K. Rowling a respeito da comunidade trans, alegando que “discorda veementemente” das falas da escritora.

A primeira temporada da nova adaptação está prevista para chegar ao streaming no Natal deste ano. Durante o meio tempo, diversos atores que integram o elenco foram questionados sobre o projeto, especialmente pelo fato de Rowling ser a produtora executiva do seriado. Nesta segunda-feira, 10, em entrevista ao The Telegraph, Powley afirmou não concordar com os posicionamentos da autora: “Discordo veementemente das opiniões de J.K. Rowling sobre gênero. Acredito que a comunidade trans merece segurança, dignidade, respeito e aceitação total”.

A atriz britânica acrescentou que, apesar das discordâncias, adora a saga de fantasia Harry Potter. “Cresci lendo os livros. Sou da primeira geração de leitores e, mais uma vez, adoro magia e mistério”, disse. Além de Powley, o elenco também conta com John Lithgow no papel de Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape e e Nick Frost como Hagrid.

Lithgow também se pronunciou sobre as opiniões de Rowling no passado, afirmando ter considerado abandonar a série. “Os motivos para aceitar o papel foram muito, muito mais fortes do que os motivos para protestar contra o que Rowling fez e disse”, declarou ao programa The New Yorker Radio Hour, em abril. “Discordo de grande parte do que ela disse, e acho que boa parte foi distorcida e deturpada, e ela insistiu nisso, para seu próprio prejuízo”, completou o astro.

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A série, que tem direção de Mark Mylod, de Succession, será estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, trazendo também nomes como Alastair Stout no papel de Ron Weasley, Arabella Stanton como Hermione Granger, Janet McTeer como Minerva McGonagall e outros.

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