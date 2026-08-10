Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Cultura

Atriz de novo ‘Harry Potter’ rebate J. K. Rowling: ‘Pessoas trans merecem dignidade’

Bel Powley revelou que "discorda veementemente" das opiniões da escritora, que é produtora executiva da série que irá estrear na HBO Max

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 18h28
Mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos, com tranças finas na parte superior, usa blazer vinho e brincos dourados de borboletas. Ela tem olhos azuis claros e maquiagem suave, com expressão séria, olhando diretamente para frente. O fundo é claro com formas geométricas iluminadas.
A atriz britânica Bel Powley (Mike Marsland/Getty Images)
Continua após publicidade
Atriz de novo ‘Harry Potter’ rebate J. K. Rowling: ‘Pessoas trans merecem dignidade’ Priorizar nos meus resultados Google

Responsável pelo papel de Petúnia Dursley na adaptação da HBO de Harry Potter, a atriz Bel Powley se pronunciou recentemente sobre as opiniões controversas da autora J.K. Rowling a respeito da comunidade trans, alegando que “discorda veementemente” das falas da escritora.

A primeira temporada da nova adaptação está prevista para chegar ao streaming no Natal deste ano. Durante o meio tempo, diversos atores que integram o elenco foram questionados sobre o projeto, especialmente pelo fato de Rowling ser a produtora executiva do seriado. Nesta segunda-feira, 10, em entrevista ao The Telegraph, Powley afirmou não concordar com os posicionamentos da autora: “Discordo veementemente das opiniões de J.K. Rowling sobre gênero. Acredito que a comunidade trans merece segurança, dignidade, respeito e aceitação total”.

A atriz britânica acrescentou que, apesar das discordâncias, adora a saga de fantasia Harry Potter. “Cresci lendo os livros. Sou da primeira geração de leitores e, mais uma vez, adoro magia e mistério”, disse. Além de Powley, o elenco também conta com John Lithgow no papel de Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape e e Nick Frost como Hagrid.

Lithgow também se pronunciou sobre as opiniões de Rowling no passado, afirmando ter considerado abandonar a série. “Os motivos para aceitar o papel foram muito, muito mais fortes do que os motivos para protestar contra o que Rowling fez e disse”, declarou ao programa The New Yorker Radio Hour, em abril. “Discordo de grande parte do que ela disse, e acho que boa parte foi distorcida e deturpada, e ela insistiu nisso, para seu próprio prejuízo”, completou o astro.

Siga
Continua após a publicidade

A série, que tem direção de Mark Mylod, de Succession, será estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, trazendo também nomes como Alastair Stout no papel de Ron Weasley, Arabella Stanton como Hermione Granger, Janet McTeer como Minerva McGonagall e outros.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Harry Potter
HBO
JK Rowling
Streaming
Tela Plana
transfobia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).