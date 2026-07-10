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Cultura

Atriz de ‘Moana’ reconhece vantagem de ter pai em Hollywood

Catherine Laga'aia, de 19 anos, abraçou o rótulo de 'nepo baby'

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 18h28 | Atualizado em 10 jul 2026, 18h50
Uma jovem de pele morena, cabelos longos e castanhos, sorri amplamente com a boca aberta, segurando uma corda grossa. Ela veste um top tomara que caia vermelho com detalhes escuros e um colar com pingente oval. Ao fundo, uma vela de barco bege e um céu com nuvens em tons de roxo e laranja
Catherine Laga'aia em 'Moana' (Disney/Divulgação)
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Atriz de ‘Moana’ reconhece vantagem de ter pai em Hollywood Priorizar nos meus resultados Google

A atriz Catherine Laga’aia, 19, a Moana no live-action da Disney, resolveu abraçar o rótulo de ‘nepo baby’ e abordou com bom humor o assunto que, muitas vezes, incomoda as celebridades que lidam com esse tema. “Herdei o nepotismo, com certeza. Aceito isso sem pensar duas vezes”, brincou ela em entrevista publicada pela People, referindo-se ao seu pai, Jay Laga’aia, ator que interpretou o Capitão Typho nos filmes Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005).

O ator também trabalhou em produções como Xena: A Princesa Guerreira (1995-2001),  e Em Busca da Liberdade (2000). “Ter meu pai na indústria, além de querer honrar a obra original e deixar orgulhosas as pessoas que amam esses filmes, fez com que minha maior preocupação fosse deixá-lo orgulhoso. Ele sabe o que é bom, sabe do que gosta. Sou alguém que está do lado dele. Essa é a parte da minha família que estou representando.”

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