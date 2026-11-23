Mckenna Grace tinha 5 anos quando o primeiro filme de Jogos Vorazes estreou, em 2012, e dava, na mesma época, os primeiros passos como atriz. Fã da franquia, ela vive o sonho de estrelar o novo filme da saga, Amanhecer na Colheita, já nos cinemas, e ganhou os holofotes pela espontaneidade e pelo carisma em entrevistas e nas redes sociais, em que acumula mais de 15 milhões de seguidores.

A realização chega em um momento em que a atriz avalia com atenção sua trajetória em Hollywood. “Quando você faz dezoito anos, muitos papéis ficam sexualizados”, diz ela, em entrevista a VEJA. Mckenna começou em comerciais e estreou na TV em uma série infantil da Disney. Ganhou o primeiro papel de protagonista em Um Laço de Amor, de 2017, como uma menina-prodígio da matemática ao lado de Chris Evans, e passou a infância e a adolescência em produções como Jovem Sheldon, Capitã Marvel e Ghostbusters. Também foi indicada ao Emmy pela série O Conto da Aia. “Atuo há quinze anos e fiz vinte este mês, então é basicamente a minha vida inteira. A transição de atriz mirim para adulta é muito assustadora e muito difícil”, conta. “No minuto em que você faz dezoito anos, de repente é adulta. ”

Por isso, a entrada em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita foi um respiro. “Foi muito bom interpretar uma garota sem esse tipo de amarra, só uma garota complicada. ” No filme, ela vive Maysilee Donner, filha da elite do Distrito 12, a região mais pobre do país fictício de Panem. A personagem tem nariz empinado e é sorteada para os Jogos Vorazes, o massacre televisionado em que jovens lutam até a morte, ao lado de vizinhos que sempre olhou de cima, entre eles o protagonista, o jovem Haymitch Abernathy, vivido por Joseph Zada.

Para a atriz, o livro de Suzanne Collins que deu origem ao filme conseguiu renovar uma história que o público achava conhecer. “Já houve tantos livros e filmes de Jogos Vorazes, mas este parece novo. Suzanne reinventou não só os personagens, mas cada sequência que já vimos”, afirma. Na edição especial retratada no filme, ambientada 24 anos antes da história de Katniss Everdeen, heroína da saga original, cada distrito envia o dobro de tributos, como são chamados os jovens sorteados.

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Mckenna também vê na saga um recado para a sua geração. “A gente só vê a recompensa do que Haymitch fez muitos filmes depois. Isso mostra que, mesmo quando defender aquilo em que se acredita parece não fazer diferença, um dia faz. Imagine o mundo que pode surgir se esta geração começar a se levantar. ”

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