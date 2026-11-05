Atriz de Hollywood diz que recebia ofertas de cocaína em festas aos 11 anos

Conhecida por interpretar Laura, a mutante X-23, ao lado de Hugh Jackman no filme Logan (2017), Dafne Keen, hoje com 21 anos, desabafou sobre os bastidores de Hollywood na época do longa. Segundo a atriz, ela era frequentemente abordada com ofertas de drogas quando ainda era criança.

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“Ofereciam cocaína para mim em festas de encerramento de filmagens. Eu era bem pequena, tinha uns 11, 12, 13 anos. Via do que se tratava e pensava: ‘Não tenho o menor interesse nisso’. Felizmente, eu dizia não”, contou durante participação em um podcast.

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De acordo com Keen, a exposição precoce ao consumo de álcool e drogas no ambiente de Hollywood influenciou sua relação com festas e substâncias. Ela afirmou que nunca teve interesse em beber a ponto de ficar de ressaca e que continua frequentando eventos sem consumir álcool ou drogas. “Sou muito controladora com essas coisas”, pontuou.

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Dafne também revelou que, durante a adolescência, chegou a fingir que já havia consumido alguma substância para evitar a pressão de outras pessoas. “Eu dizia algo como: ‘Não, valeu. Não quero beber. Já tomei alguma coisa’. Mas estava completamente sóbria”, explicou.

Apesar das experiências desagradáveis, a atriz fez questão de destacar o apoio recebido de Hugh Jackman durante as gravações de Logan. Segundo ela, o ator teve uma postura protetora e ajudou a garantir que seus horários de trabalho fossem respeitados. “Ele me deu muito apoio e conselhos valiosos, e sempre foi muito gentil. É o melhor protagonista que alguém poderia desejar e o melhor pai na tela. Realmente agia como uma figura paterna”, afirmou.

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