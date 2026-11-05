🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Atriz de Hollywood diz que recebia ofertas de cocaína em festas aos 11 anos

Dafne Keen atuou com Hugh Jackman no filme 'Logan', em 2017

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h49 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h47
Mulher jovem de cabelo escuro preso, franja e mechas soltas, sorrindo e olhando para a câmera. Ela veste um top preto tomara que caia e um brinco prateado. O fundo é azul claro com letras brancas desfocadas
Atriz Dafne Keen (Emma McIntyre/Getty Images)
Continua após publicidade
Atriz de Hollywood diz que recebia ofertas de cocaína em festas aos 11 anos Priorize VEJA no Google

Conhecida por interpretar Laura, a mutante X-23, ao lado de Hugh Jackman no filme Logan (2017), Dafne Keen, hoje com 21 anos, desabafou sobre os bastidores de Hollywood na época do longa. Segundo a atriz, ela era frequentemente abordada com ofertas de drogas quando ainda era criança.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Ofereciam cocaína para mim em festas de encerramento de filmagens. Eu era bem pequena, tinha uns 11, 12, 13 anos. Via do que se tratava e pensava: ‘Não tenho o menor interesse nisso’. Felizmente, eu dizia não”, contou durante participação em um podcast.

Continua após a publicidade
Logan (Hugh Jackman) e Laura Kinney (Dafne Keen) em trailer de 'Logan', novo filme solo de Wolverine
Logan (Hugh Jackman) e Laura Kinney (Dafne Keen) em trailer de ‘Logan’, novo filme solo de Wolverine (./Reprodução)

De acordo com Keen, a exposição precoce ao consumo de álcool e drogas no ambiente de Hollywood influenciou sua relação com festas e substâncias. Ela afirmou que nunca teve interesse em beber a ponto de ficar de ressaca e que continua frequentando eventos sem consumir álcool ou drogas. “Sou muito controladora com essas coisas”, pontuou.

Siga
Continua após a publicidade

Dafne também revelou que, durante a adolescência, chegou a fingir que já havia consumido alguma substância para evitar a pressão de outras pessoas. “Eu dizia algo como: ‘Não, valeu. Não quero beber. Já tomei alguma coisa’. Mas estava completamente sóbria”, explicou.

Apesar das experiências desagradáveis, a atriz fez questão de destacar o apoio recebido de Hugh Jackman durante as gravações de Logan. Segundo ela, o ator teve uma postura protetora e ajudou a garantir que seus horários de trabalho fossem respeitados. “Ele me deu muito apoio e conselhos valiosos, e sempre foi muito gentil. É o melhor protagonista que alguém poderia desejar e o melhor pai na tela. Realmente agia como uma figura paterna”, afirmou.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Hollywood
Hugh Jackman
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).