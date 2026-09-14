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Cultura

Atriz de Hacks rouba a cena no tapete vermelho Emmy com figurino de estatueta

Atriz foi indicada pela primeira vez ao prêmio e apostou em fantasia dourada ao lado de Paul W. Downs

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 21h41 | Atualizado em 15 set 2026, 10h25
Mulher com corpo pintado de dourado e asas de anjo, segurando uma esfera dourada acima da cabeça, ao lado de um homem de terno preto. Ambos estão em um tapete azul, com um painel dourado e azul ao fundo, exibindo o logo do Emmy e 100 NBC
Meg Stalter vestida de estatueta do Emmy no Emmy  (John Shearer/WireImage/Getty Images)
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Meg Stalter encontrou uma maneira inusitada de celebrar sua primeira indicação ao Emmy. A atriz de Hacks surgiu no tapete vermelho da premiação caracterizada como a própria estatueta dourada do Emmy, com direito a asas, pele pintada de dourado e um globo sobre a cabeça. Ao lado dela, o colega de elenco e cocriador da série, Paul W. Downs, optou pelo tradicional smoking.

A escolha não foi apenas uma brincadeira visual. Stalter concorre neste ano ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, em sua estreia entre os indicados da premiação. Downs também disputa a categoria masculina de ator coadjuvante e acumula outras funções em Hacks: além de atuar, ele é roteirista e produtor executivo da série ao lado de Lucia Aniello e Jen Statsky. Na produção, os dois interpretam Jimmy e Kayla.

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Stalter e Downs vêm transformando aparições em eventos de Hollywood em pequenas performances de humor. Em janeiro, durante o Critics Choice Awards, os dois apareceram com figurinos inspirados nos looks laranja usados por Timothée Chalamet e Kylie Jenner na estreia de Marty Supreme.

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A parceria fashion nasceu, segundo Stalter, da própria dinâmica de improvisação entre os dois. Em entrevista à The New Yorker, a atriz explicou que as brincadeiras ganharam força depois da repercussão dos figurinos laranja e passaram a ser encaradas pela dupla como uma oportunidade recorrente de explorar o humor fora das telas.

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Stalter também contou que a lógica é simples: diante de uma ocasião em que há câmeras e público interessados em registrar os artistas, ela prefere transformar o momento em uma extensão de seu trabalho cômico. A fantasia de estatueta no Emmy, portanto, segue uma estratégia que combina divulgação, personalidade e a veia de comédia associada à atriz e a Hacks.

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