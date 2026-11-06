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Cultura

Atriz de ‘Friends’ cria conta no OnlyFans aos 76 anos

Morgan Fairchild, a mãe de Chandler Bing, diz que vai usar a plataforma para mostrar seu lado brincalhão, sem conteúdo adulto

Por Lucas Almeida 6 nov 2026, 10h08
Chandler Bing, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, sorri olhando para a direita. Ao lado, uma mulher loira com cabelo volumoso, maquiagem forte e colar brilhante, olha para a esquerda. Um homem de cabelo grisalho aparece desfocado ao fundo.
Matthew Perry e Morgan Fairchild em 'Friends' (Reprodução/Warner Bros)
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Atriz de ‘Friends’ cria conta no OnlyFans aos 76 anos Priorize VEJA no Google

A atriz Morgan Fairchild, 76 anos, que interpretou a mãe de Chandler Bing em Friends, anunciou a abertura de uma conta no OnlyFans, plataforma conhecida pela publicação de conteúdo adulto. “Vou postar fotos e vídeos novos. E, antes que alguém pergunte: não, não é desse tipo!”, disse ela ao site TMZ.

Segundo Morgan, o objetivo não é divulgar imagens pornográficas: ela usará o espaço para compartilhar conteúdos descontraídos, “sendo brincalhona e falando sobre o que me vier à cabeça”. “Continuo sendo uma pessoa curiosa. Ainda adoro aprender coisas novas e estou sempre pronta para uma pequena aventura. Não vejo por que isso deveria mudar agora”, disse.

Morgan começou a carreira em novelas nos Estados Unidos e ganhou popularidade depois de entrar para o elenco da série Dallas. Em Friends, viveu Nora Tyler Bing, extravagante autora de romances eróticos de sucesso que não tinha pudor em constranger o filho, Chandler (Matthew Perry).

“As pessoas conhecem os personagens, as roupas e o cabelo volumoso. Talvez não saibam o quanto sou uma nerd por ciência ou com que facilidade minha irmã consegue me fazer rir. Adoraria compartilhar mais sobre isso”, afirmou ela sobre o novo projeto.

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Friends
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