Atriz de ‘Euphoria’ revela que fez cirurgia de afirmação de gênero
Hunter Schafer afirmou que passou pelo procedimento em dezembro
A atriz americana Hunter Schafer, que integrou o elenco da série Euphoria, revelou que passou por uma cirurgia genital de afirmação de gênero em dezembro do ano passado. “Fiz a cirurgia em dezembro, foi incrível, e eu amo muito o resultado”, disse em entrevista à revista americana Elle, referindo-se ao procedimento que altera os genitais de uma pessoa para que fiquem em consonância com sua identidade de gênero.
Schafer, que é uma mulher transexual, contou que por anos tentou se sentir bem no corpo que tinha. “Por muito tempo, abracei a parte de mim que não se encaixa no binário de gênero, e queria muito tentar fazer aquele corpo funcionar, porque achava que havia algo muito legal e poderoso nele”, afirmou. A transição médica acabou sendo o caminho certo para ela.
A recuperação ocorreu no início de 2026. Schafer alugou um apartamento grande e recebeu visitas de amigos e familiares enquanto precisava ficar deitada. “Acho que meu limite era de 150 passos por dia, o que não é nada”, disse, sobre as orientações médicas.
Natural de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Schafer começou a carreira como modelo antes de ganhar notoriedade como Jules, em Euphoria, da HBO. Depois da série, migrou para o cinema, com papéis em Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023), Cuckoo: O Medo Chama (2024) e Tipos de Gentileza (2024), de Yorgos Lanthimos. Agora, estará em Blade Runner 2099, série do Prime Video em que contracena com Michelle Yeoh.
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