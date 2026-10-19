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Cultura

Atriz de ‘Euphoria’ revela que fez cirurgia de afirmação de gênero

Hunter Schafer afirmou que passou pelo procedimento em dezembro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h50
Mulher jovem de cabelos ruivos e longos, com expressão séria, vestindo um top tomara que caia verde-água com listras pretas e uma saia longa vermelha e preta, posando contra uma parede clara com textura de mármore
Hunter Schafer (@hunterschafer/Instagram)
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A atriz americana Hunter Schafer, que integrou o elenco da série Euphoria, revelou que passou por uma cirurgia genital de afirmação de gênero em dezembro do ano passado. “Fiz a cirurgia em dezembro, foi incrível, e eu amo muito o resultado”, disse em entrevista à revista americana Elle, referindo-se ao procedimento que altera os genitais de uma pessoa para que fiquem em consonância com sua identidade de gênero.

Schafer, que é uma mulher transexual, contou que por anos tentou se sentir bem no corpo que tinha. “Por muito tempo, abracei a parte de mim que não se encaixa no binário de gênero, e queria muito tentar fazer aquele corpo funcionar, porque achava que havia algo muito legal e poderoso nele”, afirmou. A transição médica acabou sendo o caminho certo para ela.

A recuperação ocorreu no início de 2026. Schafer alugou um apartamento grande e recebeu visitas de amigos e familiares enquanto precisava ficar deitada. “Acho que meu limite era de 150 passos por dia, o que não é nada”, disse, sobre as orientações médicas.

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Natural de Nova Jersey, nos Estados Unidos, Schafer começou a carreira como modelo antes de ganhar notoriedade como Jules, em Euphoria, da HBO. Depois da série, migrou para o cinema, com papéis em Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023), Cuckoo: O Medo Chama (2024) e Tipos de Gentileza (2024), de Yorgos Lanthimos. Agora, estará em Blade Runner 2099, série do Prime Video em que contracena com Michelle Yeoh.

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