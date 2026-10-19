Atriz de ‘Euphoria’ revela que fez cirurgia de afirmação de gênero

A atriz americana Hunter Schafer, que integrou o elenco da série Euphoria, revelou que passou por uma cirurgia genital de afirmação de gênero em dezembro do ano passado. “Fiz a cirurgia em dezembro, foi incrível, e eu amo muito o resultado”, disse em entrevista à revista americana Elle, referindo-se ao procedimento que altera os genitais de uma pessoa para que fiquem em consonância com sua identidade de gênero.

Schafer, que é uma mulher transexual, contou que por anos tentou se sentir bem no corpo que tinha. “Por muito tempo, abracei a parte de mim que não se encaixa no binário de gênero, e queria muito tentar fazer aquele corpo funcionar, porque achava que havia algo muito legal e poderoso nele”, afirmou. A transição médica acabou sendo o caminho certo para ela.

A recuperação ocorreu no início de 2026. Schafer alugou um apartamento grande e recebeu visitas de amigos e familiares enquanto precisava ficar deitada. “Acho que meu limite era de 150 passos por dia, o que não é nada”, disse, sobre as orientações médicas.

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