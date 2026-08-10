Atriz da nova série de ‘Harry Potter’ se manifesta sobre J.K. Rowling

A atriz Bel Powley, que integra o elenco da nova série de Harry Potter, da HBO, se posicionou contra as declarações de J.K. Rowling sobre pessoas trans. A intérprete de Petúnia Dursley afirmou discordar das opiniões da autora sobre gênero e defendeu o respeito à comunidade trans.

“Eu discordo veemente das opiniões de J.K. Rowling sobre gênero. Acho que a comunidade trans merece segurança, dignidade, respeito e aceitação total”, declarou Powley, em entrevista ao The Telegraph. Por outro lado, a atriz expôs sua admiração pela obra: “Cresci lendo os livros. Sou da primeira geração de leitores e, mais uma vez, adoro magia e mistério”.

A manifestação ocorre em meio à repercussão das posições controversas de Rowling sobre os direitos de pessoas trans. Desde o anúncio da série, que tem Rowling como produtora executiva, membros do novo elenco — que também inclui John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Hagrid — enfrentaram questionamentos sobre sua participação devido à Rowling.

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