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Cultura

Atriz da nova série de ‘Harry Potter’ se manifesta sobre J.K. Rowling

Bel Powley vai interpretar Petúnia Dursley na produção da HBO

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 17h48 | Atualizado em 10 ago 2026, 19h21
À esquerda, uma mulher jovem de cabelos escuros e olhos azuis, usando brincos de abelha e jaqueta vinho. À direita, J.K. Rowling, com chapéu azul claro decorado com flores, vestido azul e brincos de pérola, com a mão no queixo, em um evento ao ar livre
Bel Powley e J.K. Rowling (Jo Hale/Max Mumby/Indigo/Getty Images)
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A atriz Bel Powley, que integra o elenco da nova série de Harry Potter, da HBO, se posicionou contra as declarações de J.K. Rowling sobre pessoas trans. A intérprete de Petúnia Dursley afirmou discordar das opiniões da autora sobre gênero e defendeu o respeito à comunidade trans.

“Eu discordo veemente das opiniões de J.K. Rowling sobre gênero. Acho que a comunidade trans merece segurança, dignidade, respeito e aceitação total”, declarou Powley, em entrevista ao The Telegraph. Por outro lado, a atriz expôs sua admiração pela obra: “Cresci lendo os livros. Sou da primeira geração de leitores e, mais uma vez, adoro magia e mistério”.

A manifestação ocorre em meio à repercussão das posições controversas de Rowling sobre os direitos de pessoas trans. Desde o anúncio da série, que tem Rowling como produtora executiva, membros do novo elenco — que também inclui John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape e Nick Frost como Hagrid — enfrentaram questionamentos sobre sua participação devido à Rowling.

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