Atração do Lolla, Idles aposta na fúria do rock contestador e caótico

Em algum momento no início dos anos 2000, o rock ficou mansinho. Saíram as letras furiosas e rebeldes que fizeram a cabeça do público entre os anos 1970 e 1990, e entraram as canções mais contemplativas e baladas românticas. Formada em 2009, em Bristol, na Inglaterra, a banda Idles está no extremo oposto dessa tendência. Com letras críticas ao Brexit, contra o racismo e os abusos de poder, uma postura agressiva no palco e um show catártico, o quinteto vem ressuscitando um substrato do rock há muito celebrado e que, nos últimos anos, parecia estar morto e enterrado: o rock de garagem – ou seja, com aquele som cru, com poucas notas e muita distorção.

Os dois primeiros discos do Idles, Brutalism (2017) e Joy as an Act of Resistence (2018), chamaram a atenção tanto do público quanto da crítica especializada não pela qualidade sonora em si, mas pela fúria vocal de Joe Talbot, os solos sujos da guitarra de Mark Bowen e as pesadas pancadas de Jon Beavis na bateria. Caso a pandemia não surgisse, talvez a banda, formada ainda por Adam Devonshire no baixo, e Lee Kernan na guitarra base, continuasse nessa levada. Seu penúltimo álbum, Ultra Mono, um dos mais frenéticos do grupo, lançado no início de 2020, ainda não chegou a ser interpretado ao vivo. Com o avanço da pandemia, o grupo decidiu voltou ao estúdio para gravar Crawler, que soou um pouco – só um pouco – mais lento que os anteriores e com letras bem mais pessoais, que falam do vício em álcool de Talbot e a superação de um acidente de carro sofrido por ele.

O retorno aos palcos, aliás, será em grande estilo. Uma das maiores apresentações que o grupo fará no pós-pandemia ocorrerá no Brasil. O Idles é uma das atrações do terceiro e último dia do Lollapalooza, em 27 de março, no mesmo dia em que Foo Fighters e Black Pumas também sobem ao palco. Em entrevista a VEJA, o guitarrista Mark Bowen comentou sobre esse novo período da banda, sobre a influência punk, sem deixar de destacar que o estilo deles mira no futuro e não no passado da música. Confira a seguir os principais trechos.

O som do Idles remete ao rock de garagem dos anos 1960, e ao pós-punk dos anos 1970. Você percebe uma nova tendência como essa renascendo no Reino Unido? Acho que tem mais a ver com uma música DYI (Do it yourself ou faça você mesmo, em português). Não acho que exista uma cena organizada. Antes da pandemia, as bandas viviam seguras dentro de rótulos musicais, fazendo músicas para os algorítimos, sem correr muitos riscos. O rock, com guitarra, baixo e bateria, estava ficando obsoleto e chato. Tem muita banda por aí mais interessada em parecer descolada do que em fazer boa música. Acho que parte do nosso ethos é compartilhado pelas novas bandas DYI que estão surgindo, são bandas que mostram o dedo do meio para a indústria. Não precisamos da permissão de ninguém para lançar nossas músicas e provamos que há um apetite por ela. Como disse, não sei se descreveria como uma cena, mas definitivamente há uma fome por canções mais agressivas.

Por outro lado, o novo álbum Crawler, é menos agressivo. A pandemia influenciou também essa mudança? Não acho que ele seja menos agressivo nas letras. Talvez musicalmente. E essa foi uma decisão deliberada, especialmente após o lançamento de Ultra Mono. Crawler é mais sutil, porém músicas como Car Crash (que fala de um acidente de carro sofrido pelo Joe Talbot) e The Wheel, provavelmente são tão pesadas quanto. Queríamos ramificar nossa música e tentar obter a mesma catarse que tivemos no álbum anterior com violência e escuridão, mas agora com sutileza e nuances.

Crawler também traz letras bastante pessoais que abordam a superação do vício em álcool de Joe Talbot. Compor essas músicas foi uma espécie de processo de cura para ele? Certamente. É para isso que usamos nossa arte. A maneira como tocamos ao vivo também é uma forma de terapia. Escrever nossas coisas, colocar os pensamentos e sentimentos em palavras é uma forma de terapia, sim. Especialmente para Joe. Ele costuma dizer que a música salvou a vida dele. E todos nós sentimos a mesma coisa.

O Idles, assim como outras bandas no passado, ganhou o rótulo de salvadora do rock. Essa pressão incomoda vocês? No mundo em que vivemos, com a internet e a maneira como as pessoas consomem música, é importante ter rótulos. Porém, ao olhar ao redor, não vemos o tipo de música que fazemos no rock, com guitarra, bateria e baixo. Essa agressividade está na música eletrônica. Então olhamos para todos os lados e pensamos em como trazer isso para a nossa banda. Como posso dividir isso com o meu público? Estamos olhando para fora e não para os nossos pares.

Você já afirmou que as referências da banda vão do hip-hop ao techno, embora o som da banda nada tenha a ver com isso. Como essas referências são usadas no som do Idles? A influência é muito mais da abordagem como os artistas criam suas músicas, ou seja do processo criativo deles. Ainda somos uma banda – com cinco integrantes, com guitarra, baixo e bateria. Não queremos soar como o Gang of Four (banda pós-punk britânica formada nos anos 1970). Se não, acabaríamos nos tornando uma cópia deles e isso não seria interessante para ninguém. O interessante é ser um grande fã de Gang of Four e ouvir algo de eletrônico e usar isso para escrever música.

Vocês vão se apresentar no Lollapalooza Brasil, um dos maiores festivais no país. Preferem tocar em festivais ou em pequenas casas de shows? Sempre fomos muito bem em festivais. Acho que tocar em festivais é um ponto de virada para a banda por causa da nossa energia. Acho que é assim que conquistamos novos fãs. As pessoas sabem sobre a gente por meio de reportagens na imprensa, mas só vão saber como soamos mesmo ao vivo assistindo aos nossos shows – e vendo nossas qualidades e também as falhas. É isso que mostra realmente como uma banda é, sabe? Os fãs poderem ver o branco dos meus olhos e entender a energia que estamos colocando ali.