Atores revelam data de estreia e o que esperar da 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’

A segunda temporada de Cangaço Novo chega ao Prime Video em abril de 2026, trazendo de volta a trama ambientada no sertão cearense. A data foi revelada nesta quinta-feira, 4, durante o painel do streaming na CCXP25. Presente no evento, o elenco adiantou que a segunda fase da trama é mais violenta e exigiu uma preparação intensa para as cenas de ação.

Intérprete da criminosa Dinorah, Alice Carvalho comparou o avanço nas cenas de ação da trama a “sair do jardim de infância”. “A gente chegou num nível de ação com imagens monumentais, com fogo, com tudo”, adiantou ela, destacando a importância da preparação física nessa nova fase. “Talvez seja um pouco mais violenta do que a primeira”, comparou Allan Souza de Lima.

Adição no elenco, Xamã disse que foi muito bem recebido e brincou que pediu emprego para a colega Alice. “A gente estava fazendo Renascer quando eu assisti. Falei pra ela: ‘Não tem uma vaguinha pra mim?’”, brincou ele, dizendo que foi a primeira vez que fez sequências de ação mais intensas.

Confira o trailer da segunda temporada de ‘Cangaço Novo’: