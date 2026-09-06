Atores prestam solidariedade a João Victor Gonçalves após homofobia: Rock in Rio

O episódio de homofobia sofrido pelo ator João Victor Gonçalves, intérprete de Mau Mau em Quem Ama Cuida, repercutiu também entre os colegas. Durante o Rock in Rio, Flávia Alessandra e Márcio Garcia falaram sobre o caso e manifestaram solidariedade ao ator, que relatou ter sido alvo de uma abordagem que considerou violenta e homofóbica no caminho para o festival.

“Lastimável, triste, é crime. Em 2026, para minha cabeça, é inacessível esse tipo de agressão e violência com uma pessoa que não estava fazendo nada para outra”, afirmou Flávia.

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Márcio Garcia também chamou atenção para a responsabilidade de quem produz conteúdo nas redes sociais. “Essa história triste desse menino que falou ‘entretenimento’ sacaneando a roupa do outro. Falta nas pessoas justamente essa responsabilidade de entender que, de fato, influenciam sim”, disse o ator.

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