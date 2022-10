Atores morrem afogados durante gravações de filme no México

Dois atores morreram afogados durante as gravações do filme Noche de Bodas, na praia de San Miguel del Puerto, no sudoeste do México. Segundo o jornal El País, o elenco foi curtir um dia de folga na última quarta-feira, 12, e três pessoas resolveram entrar no mar. Dois foram arrastados pelas ondas e pela correnteza. O terceiro foi resgatado com vida.

Uma das vítimas foi identificada como Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 anos. O corpo de Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, de 47 anos, ainda não foi localizado. Segundo a imprensa local, a costa de Oaxaca, onde ocorreu o acidente, é considerada uma das mais perigosas para os banhistas.

A Traziende Films, que produz o longa, publicou uma nota oficial para prestar solidariedade às famílias. O filme Noche de Bodas foi dirigido por Osvaldo Benavides e tinha a atriz Ludwika Paleta no elenco, conhecida por interpretar a personagem Maria Joaquina na versão original de “Carrossel”.