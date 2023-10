Atores da série ‘Fauda’ mergulham de verdade na guerra contra o Hamas

Quem acompanha as séries da Netflix deve ter visto algum capítulo de Fauda, que significa ‘caos’, uma trama de suspense político. Trata-se de uma produção israelense em que a equipe do comandante Doron (Lior Raz) tenta capturar terroristas do Hamas, da Palestina. Alguns destes atores de Fauda saíram da ficção e estão participando da guerra real entre Israel e os terroristas do Hamas, seja trocando tiros ou fazendo parte da propaganda política israelense contra seu principal adversário, o terrorismo.

O ator Lior Raz foi para a guerra. Ele divulgou um vídeo no qual participa de uma missão de resgate na cidade de Sderot, no sul de Israel, que é um dos principais alvos do Hamas. Raz divulgou o vídeo participando do combate e muita gente pensou que fosse fake. VEJA tentou falar com Raz em Israel esta semana, mas o governo israelense informou que o ator estava “indisponível”, em missão.

Outro que pegou nas armas para defender Israel foi o ator Idan Amedi, que faz o papel de Sagi em Fauda. Ele divulgou um vídeo com a roupa do exército, explicando que não se tratava de uma cena do seriado. “Esta é a vida real”, disse Amedi. “Estamos aqui para proteger nossas crianças, nossas famílias, nossa casa. Garanto a vocês que não vamos parar até ganhar esta guerra”, completou.

Outro ator que de alguma forma está participando da guerra — por enquanto da guerra cultural — é Itzik Cohen, que fez o Gabi, ou Capitão Eyov. O artista está ajudando na propaganda política de Israel. Em vídeo divulgado pelo governo israelense, Itzik explica que crianças estão sendo queimadas vivas, sobreviventes do Holocausto foram sequestrados e famílias inteiras foram assassinadas. No vídeo, Itzik mostra as cenas de barbaridade do Hamas contra os cidadãos em solo israelense.

What we have experience in Israel isn’t an episode of Fauda.

These are real life events in which children have been burned alive.

Holocaust survivors kidnapped.

Entire families murdered.

Please watch this video. pic.twitter.com/bE3OAlpRmI

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 14, 2023