Ator que emocionou criadora de ‘O Rei Leão’ retornará ao musical em SP

O ator Tiago Barbosa, que interpretou o personagem Simba na montagem do musical O Rei Leão em 2013 retornará ao papel para as últimas 50 sessões da peça em São Paulo. O artista ganhou notoriedade internacional por sua atuação, sendo convidado, inclusive, a fazer o mesmo papel na Espanha. O musical, em cartaz no Brasil desde o ano passado, entra em sua temporada final cuja última sessão será em 28 de julho. Barbosa estreará na quinta-feira, 20, e ocupará a vaga de Thales César.

O Rei Leão foi o primeiro trabalho profissional de Tiago Barbosa. Na ocasião, ele estava com 27 anos, e sua atuação emocionou a criadora do musical, Julie Taymor. Tiago foi o único ator estrangeiro a estrelar a montagem na Espanha. Na Europa, ele emendou outro musical, Kinky Boots, no qual também foi protagonista.

O elenco de O Rei Leão conta ainda com Nayara Venancio (Nala), Drayson Menezzes (Mufasa) e Marcel Octavio (Scar) como protagonistas. Rafael Canedo interpreta o divertido Zazu, Lucas Cândido (Timão) e Diego Luri (Pumba). O elenco apresenta também a experiente Zama Magudulela (Rafiki) e outros 10 atores estrangeiros que combinam 6 línguas africanas com o português nos diálogos e canções.

