Ator Marco Furlan é indiciado por estupro de vulnerável

Preso em flagrante durante uma festa no interior de São Paulo, suspeito de abusar de um garoto de 5 anos, o ator Marco Furlan foi indiciado nesta quarta-feira, 12, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo o relatório da investigação policial, o indiciamento aconteceu diante da existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, levando em consideração depoimentos e outros elementos reunidos durante a apuração do caso. “Há indícios de materialidade incontroversos. Todos os depoimentos foram convergentes”, afirma a advogada Maria Fernanda Mituo, responsável pela defesa da criança.

Em nota enviada a VEJA, a defesa do ator questionou a velocidade do inquérito, e contestou a decisão afirmando que uma série de testemunhas não teriam sido ouvidas e que o lençol da cama não teria sido coletado. “Causa preocupação à defesa que uma investigação de tamanha gravidade tenha sido encerrada em prazo tão curto, sem o aprofundamento de diligências que poderiam contribuir para o esclarecimento integral dos fatos”, afirma a advogada Graciele Queiroz.



A equipe também negou que o ator tenha afirmado confundir a criança “com qualquer outra pessoa”, afirmando que “essa versão não corresponde ao relato apresentado por ele”. “A defesa respeita o trabalho das instituições e a dignidade de todos os envolvidos, mas sustenta a inocência de Marco Furlan”, finaliza a nota.

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A advogada do garoto, por sua vez, afirma que o processo ainda não foi concluído, e que a investigação seguirá reunindo provas. Exames complementares, por exemplo, ainda estão pendentes, e o garoto deve ser ouvido futuramente. “A defesa reitera que sua prioridade é assegurar a proteção integral da vítima, o respeito à sua dignidade e o regular prosseguimento da persecução penal, para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos pelas autoridades competentes”, afirma a advogada.

Quais são as acusações contra Marco Furlan?

O ator de 48 anos foi preso em flagrante no ultimo domingo, 2, suspeito de estuprar uma criança autista de 5 anos durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ocorrido gerou revolta entre os convidados, que mobilizaram a Polícia Militar.

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De acordo com o boletim de ocorrência divulgado, a criança chorou e chamou a atenção dos presentes no evento. Ao chegar no quarto, a mãe do garoto teria encontrado e o ator e o filho nus na cama. O registro também apontou que houve um princípio de agressão quando a situação se estabeleceu, e o ator precisou ser trancado em um cômodo da residência até a chegada das autoridades.

Nesta segunda-feira, um exame de corpo de delito da criança apontou que não foram encontradas evidências de lesões corporais. Diante disso, a defesa da família do garoto destacou em nota que o próprio laudo ressalva que a ausência de lesões macroscópicas não é suficiente para afastar, por si só, a ocorrência do delito investigado.

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O laudo do IML informou ainda que exames complementares seguem em andamento, e que os resultados serão incorporados à investigação. “É importante esclarecer que a apuração e o eventual prosseguimento da persecução penal não dependem exclusivamente da existência de lesões físicas ou do resultado de um único exame pericial”, aponta a nota, reforçando que o crime previsto e a autoria são analisadas a partir do conjunto dos elementos do caso, e que “a eventual ausência de lesões físicas ou mesmo eventual resultado inconclusivo nos exames complementares não significa, por si só, que os fatos investigados deixem de constituir crime ou que a persecução penal deva ser automaticamente encerrada.”