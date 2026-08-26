Ator expõe como filme de Michael Jackson vai tratar denúncias de abuso infantil

O ator Jaafar Jackson afirmou que a segunda parte da cinebiografia sobre o cantor Michael Jackson irá abordar as denúncias de abuso infantil pela perspectiva do próprio Rei do Pop. Sobrinho de Michael, Jaafar falou sobre interpretar o tio em entrevista à revista americana GQ Middle East na última segunda-feira, 24, e deu uma pitada do que está por vir.

“Acho que o segundo filme vai dar ainda mais perspectiva do ponto de vista dele, porque, no fim das contas, (as acusações) sempre vêm de outra pessoa”, disse o ator de 30 anos, que fez sua estreia nos cinemas em Michael. “E esse é realmente o problema que temos enfrentado como família – não ter a voz do Michael sendo ouvida. Acho isso muito, muito importante, especialmente nos últimos anos”, completou.

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