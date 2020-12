Ator Eduardo Galvão morre de Covid-19; famosos prestam homenagem

Morreu aos 58 anos, na noite da segunda-feira, 7, o ator carioca Eduardo Galvão, vítima de Covid-19. Galvão estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, há mais de uma semana, com 50% dos pulmões comprometidos pela doença. Ele foi intubado na terça-feira. Ele deixa uma filha e uma neta de um ano de idade.

Galvão teve uma prolífica carreira na televisão, especialmente entre Globo e SBT. Atuou em novelas como O Salvador da Pátria (1989); As Pupilas do Senhor Reitor (1995); O Clone (2001); Malhação: Intensa como a Vida (2012); entre outras. Fez também séries, na TV aberta e na paga, como a popular Caça Talentos (1996), ao lado da apresentadora Angélica; e Magnífica 70 (2015), na HBO. Seu tino para o humor o colocou em programas como Os Normais e Casseta & Planeta, Urgente!. Seu último papel na TV foi em Bom Sucesso (2019), como Dr. Machado.

Nas redes sociais, amigos e colegas se manifestaram prestando homenagens ao ator.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Grande rubro-negro e sempre participativo nos eventos do clube, Eduardo deixará muitas saudades. #CRF pic.twitter.com/EvPw42sLlc

— Flamengo (@Flamengo) December 8, 2020