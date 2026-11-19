O ator Alexander Haskin, 38, que fez uma participação na série You, da Netflix, morreu na última segunda-feira, 16, após ser retirado do mar próximo ao píer de Santa Monica, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, equipes de resgate foram acionadas por volta das 16h e tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. A causa oficial da morte ainda não foi determinada.

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Inicialmente, o jornal americano California Post informou que Haskin teria discutido com uma mulher e dado um tapa em seu rosto antes de pular no mar. A versão, no entanto, foi desmentida pela polícia de Santa Monica. Em comunicado à revista People, as autoridades afirmaram que imagens de câmeras de segurança mostram que o ator estava sozinho e não interagiu com ninguém nos momentos anteriores ao incidente. O caso permanece sob investigação.

O pai do artista, Dana Haskin, afirmou ao Los Angeles Times que o filho não havia demonstrado nenhum comportamento preocupante e estava animado para passar o Dia de Ação de Graças com a família. Além de You, Alexander fez pequenas participações nas séries The Rookie e Mayans M.C. e também trabalhava como personal trainer.

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