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Cultura

Ator de ‘X-Men’ revela diagnóstico raro de câncer de mama

Tyler Mane falou sobre descoberta da doença recentemente em seu perfil no Instagram

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h40
Homem careca de barba grisalha, vestindo camiseta preta com a frase I HAVE COME HERE TO CHEW BUBBLEGUM AND KICK ASS, posa em um arco de pedra com iluminação escura ao fundo
O ator Tyler Mane (Reprodução/Instagram)
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Ator de ‘X-Men’ revela diagnóstico raro de câncer de mama Priorize VEJA no Google

Nesta segunda-feira, 8, o ator Tyler Mane revelou em suas redes sociais que está lutando contra um câncer de mama. Em vídeo publicado no Instagram, o Dente de Sabres do primeiro filme de X-Men contou que já iniciou o processo de fisioterapia para tratar a doença, considerada rara entre homens.

“Um em cada 755 homens será diagnosticado com câncer de mama durante a vida. E, se você detectar cedo, é algo super tratável”, disse o artista. “Para ser honesto, minha primeira reação foi guardar segredo. Mas descobri que os homens costumam ser diagnosticados em estágios mais avançados porque não se fala disso. Na verdade, meus médicos descartaram essa possibilidade e só consegui fazer o exame no início porque minha esposa insistiu”, contou.

O ator ainda reforçou que apenas 1% dos casos de câncer de mama aparecem em homens, reforçando a importância de falar sobre o assunto. Além de X-Men, Tyler também fez parte do elenco de Deadpool & Wolverine.

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