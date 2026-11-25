O ator norte-americano Shane West, conhecido pelo filme “Um Amor para Recordar”, fechou sua participação no longa-metragem “Harriet”, uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos que será dirigida pela brasileira Renata Jones.

West também participou das séries “E. R”, “Nikita” e “Gotham” e do filme “A Liga Extraordinária”, entre outras produções.

O elenco também conta com os brasileiros Michel Gomes, André Ramiro e Cat Dantas.

A trama tem como protagonista Bete, uma jovem empregada que se vê no centro de um mistério após a morte de Harriet Libby, esposa de um diplomata americano.

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O longa irá combinar drama histórico, suspense psicológico e horror sobrenatural, além de abordar as contradições sociais do Brasil do final do século XIX.

Renata Jones recebeu o prêmio de Melhor Direção em Curta Internacional na edição do ano passado do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) pelo filme “We Brothers”.

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A produção executiva de Harriet é assinada por Carolina Brasil, produtora com experiência internacional.