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Cultura

Ator de ‘Quem Ama Cuida’ sofre homofobia a caminho do Rock in Rio

Episódio foi transmitido ao vivo por uma plataforma de streaming

Por Giovanna Fraguito 5 set 2026, 20h20
Um homem jovem de cabelo cacheado escuro e um homem mais velho de barba grisalha conversam, ambos com expressões sérias. O jovem veste camiseta cinza e jaqueta escura, enquanto o mais velho usa camisa xadrez azul clara e camiseta branca por baixo. Um terceiro homem aparece parcialmente à esquerda, de costas
Maurício (João Victor Gonçalves) e Otoniel (Tony Ramos) em 'Quem Ama Cuida' (Reprodução/TV Globo)
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O ator João Victor Gonçalves, que interpreta Mau Mau na novela Quem Ama Cuida, foi hostilizado por um grupo de pessoas, entre elas o streamer GH, ao chegar no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 4. Registros do momento, que circulam nas redes sociais, mostram o ator sendo seguido e alvo de comentários enquanto caminhava pela rua.

A abordagem foi transmitida em uma plataforma de vídeos ao vivo. Nas imagens que viralizaram, integrantes do grupo fazem comentários sobre o visual do ator e riem enquanto ele passa pelo local. O ator não reage às provocações e segue caminhando. Após a repercussão, o ator apareceu emocionado nas redes sociais e classificou o episódio como homofobia.

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