No ar em Quem Ama Cuida, novela das 9 da Globo, Glicério do Rosário vive um personagem que tem conquistado o público por fugir dos estereótipos masculinos. Enéas, que trabalha em uma floricultura, é sensível, acolhedor e vive um romance com Elisa (Isabela Garcia), formando um casal que despertou a torcida dos telespectadores. Para o ator, a repercussão também reflete a necessidade de ampliar a representação de pessoas maduras na televisão. “Um amor de pessoas de meia-idade, de gente simples, de uma dona de casa e um trabalhador comum, é pouco abordado. Isso é bonito e necessário”, afirma Glicério à coluna GENTE.

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Aos 55 anos, ele acredita que a televisão ainda desperdiça talentos mais velhos, muitas vezes pela valorização excessiva dos rostos mais jovens. “Há muitos veteranos bons fazendo coisas maravilhosas que estavam sendo deixados de lado por causa dessa onda do consumismo: o que é novo, bem embalado, o que brilha e é esticadinho”, critica. A discussão sobre o etarismo, segundo ele, tem ajudado a mudar esse cenário e a abrir espaço para artistas que ainda têm muito a oferecer.

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Fora da ficção, Glicério também defende uma revisão dos padrões de masculinidade. Em cartaz com o monólogo Pai, que escreveu e interpreta, ele aborda a paternidade e a importância de homens mais presentes e afetivamente responsáveis. À coluna, o ator critica o momento red pill e a tentativa de recuperar modelos associados ao machismo. “O personagem diz que precisamos parir um outro tipo de homem. Concordo com isso. Não tem nada a ver com a ideia bizarra de resgatar um macho ancestral”, afirma. Pai de dois filhos, ele diz que a experiência da paternidade foi transformadora e serviu de inspiração para a peça.

Embora tenha construído boa parte de sua trajetória no teatro, o ator conta que mudou de perspectiva quando conheceu o audiovisual. Antes, acreditava que poderia desenvolver um trabalho de qualidade somente nos palcos. Sua primeira participação na Globo aconteceu em Bang Bang (2005), quando interpretou o falso assistente de Dom Pedro II. Depois de uma sequência de participações, chegou à primeira novela inteira, Cordel Encantado (2011). “Não acho que foi tarde. Aconteceu no momento em que me abri para isso. Fui descoberto até rápido, a partir do momento em que me propus a isso”, diz, ao avaliar sua entrada na televisão.

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A carreira artística, no entanto, nem sempre foi marcada pela visibilidade que a televisão tem proporcionado. Glicério conta que já enfrentou dificuldades financeiras em Belo Horizonte (MG), onde nasceu e mora, e chegou a cursar Letras como alternativa diante das incertezas. “Em um dos vários finais de ano em que passei perrengue, decidi fazer um curso superior para ganhar dinheiro e escolhi Letras. Olha que doido. Gostei demais porque complementa o meu fazer teatral e acabei fazendo também mestrado. Mas não me vejo nesse lugar”, explica.

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Apesar de ter participado de grandes novelas e passado pela carreira acadêmica, ele é enfático ao falar sobre trabalho. “Não abro mão do teatro. É a minha base, meu exercício criativo, uma realização e também um resguardo para quando faltam produções audiovisuais”, frisa. A disposição para conciliar diferentes projetos é tanta que, além das gravações da novela e de um monólogo em cartaz, o ator estreou outro espetáculo, São Francisco de Assis – A Foz, no domingo, 22. “É uma loucura o que resolvi fazer, mas está sendo bom”, resume.

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