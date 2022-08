Ator de ‘Pantanal’ passa por cirurgia após ser atropelado em São Paulo

O ator Gustavo Corasini, de 12 anos, que viveu o personagem Tadeu na primeira fase da novela Pantanal, passou por cirurgia nesta quarta-feira, 24, e está em recuperação no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo.

O garoto foi atropelado na tarde de terça, segundo comunicado publicado nas redes sociais pela mãe do ator. Ele estava na companhia de um amigo, mas ele não resistiu aos ferimentos do atropelamento: “O Gustavo quebrou o braço, a perna e fraturou a bacia. Passou por cirurgia e está em recuperação. Seu amigo, infelizmente não resistiu. Peço orações para que todos os envolvidos tenham força e fé para seguir”.

De acordo com o relato da mãe, Gustavo estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, em São Paulo, quando ele e o amigo foram checar um pedreiro que havia caído em uma casa vizinha. “O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos”, informou.

“Obrigado a todos pelas palavras e compreensão. Infelizmente não estou conseguindo responder todo mundo. Com fé em Deus, logo nosso menino estará de volta por aqui”, concluiu a mãe de Gustavo Corasini.

