Ator de novela da Globo diz que Covid-19 foi uma ‘farsa’

Guito Show, cantor e ator que passou pela novela Pantanal e, atualmente, está no ar em Coração Acelerado, da TV Globo, tem utilizado a rede social X para defender a ideia de que o coronavírus foi, na verdade, uma farsa. Enquanto divulga seu trabalho na televisão pelo Instagram, ele reforça falas contra a vacinação na outra plataforma. Guito tem divulgado diversas publicações que dão a entender que informações sobre a pandemia e a doença são, na verdade, falsas.

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“Essa foi uma causa que tomei para mim porque vi que não basta estar no meio do mato com a minha família a partir do momento que um cara, com uma caneta, sem ser médico, pode tomar uma decisão sobre a minha saúde. Então entrei nessa guerra mesmo. Não estou aqui para te convencer a nada, faça o que você quiser com o seu corpo. Agora, desde que eu faça o que quiser com o meu”, disse em um vídeo de 2024, republicado em agosto deste ano.

Guito, inclusive, disse que procurou o deputado federal Nikolas Ferreira. “Sou ator e da Globo… Gritei aos quatro cantos, para várias autoridades… […] Já é tarde! A vax Covid ainda está no PNI e crianças são obrigadas a tomar para se matricular. Mandei mensagens diretas ao Nikolas Ferreira que ignorou o artista”, comentou.

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Importante lembrar que a vacina contra a COVID-19 reduz drasticamente o risco de formas graves da doença, internações e mortes. Além de ajudar a controlar a circulação do vírus na sociedade, não sendo uma escolha que afeta apenas o indivíduo não vacinado.