Ator de musicais, César Mello conquista o cinema na pele de Luiz Gama

Desde pequeno a atuação fazia os olhos de César Mello brilharem. Começou no teatro, ficou conhecido em musicais, passou pela televisão, mas seu grande sonho era chegar aos cinemas. O fascínio veio quando, aos 22 anos, o jovem conheceu as obras de Martin Scorsese e Robert De Niro. A primeira participação em um filme grande aconteceu em 2017 com A Glória e a Graça, ao lado de Carolina Ferraz, mas foi apenas este ano que Mello pode dominar por completo as telas no longa Doutor Gama, que está em exibição nos cinemas e acaba de chegar ao Globoplay. A cinebiografia acompanha a vida de Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou advogado e libertou centenas de cativos durante o Brasil Império.

Para chegar a uma oratória perfeita, o ator passou muito tempo repetindo, em voz alta, textos escritos pelo próprio Luiz Gama, que era conhecido por discursos eloquentes bradados em defesa dos negros escravizados. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, onde o filme foi rodado, também se revelou peça-chave para a construção do personagem. “O lugar tem um clima muito pesado por causa da herança forte dos tempos da escravidão. Eu também conheci e conversei com pessoas que moravam lá há muito tempo. Foi um processo bem enriquecedor porque eu topei com histórias muito interessantes e bem fortes sobre a cidade”, disse o ator em entrevista a VEJA.

A versatilidade de César Mello como ator, mas acima de tudo, artista, veio da experimentação em várias áreas. Nascido em São Paulo, Mello, aos 44 anos, já fez de tudo: desde apresentar episódios do Telecurso até gravar EPs com músicas próprias. Ele entrou para o teatro na mesma época em que começou a faculdade de Letras. Passou anos nos palcos quando recebeu um convite de Manoel Carlos para adentrar o universo da teledramaturgia em Viver a Vida, no ano de 2009. Até agora, foram cinco novelas na Rede Globo como Lado a Lado e Babilônia.

Além das telas da televisão, o ator também arriscou trabalhos no teatro musical que acabaram dando tremendamente certo. O primeiro contato aconteceu através de um teste sem compromisso para o musical Hair, de Charles Muller e Claudio Botelho. “Fiz e passei. Depois descobri que fazer musicais é muito difícil, mas ao mesmo tempo é superempolgante. Dançar, cantar e atuar ao mesmo tempo, de modo orgânico, e junto com outras pessoas, é brilhante. Desde então me apaixonei.” A paixão transformou-se em um romance de longa data. O ator já participou da montagem brasileira de dois sucessos da Broadway: O Rei Leão e Wicked.

Assim como o próprio Luiz Gama, que além de abolicionista, era poeta, escritor e jornalista, o ator responsável por ter dado vida a ele nos cinemas também é polivalente. Seja nos palcos ou nas telas, César Mello tem provado ser um artista que não se prende apenas a um único ofício. E que venham mais trabalhos para que ele possa exibir nas telas e nos palcos todo esse talento.