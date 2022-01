Ator de ‘Game of Thrones’ critica Disney por anões de ‘Branca de Neve’

O ator Peter Dinklage, conhecido por seu papel como Tyrion Lannister em Game of Thrones, criticou a Disney pela nova produção em live-action de Branca de Neve e os Sete Anões. A refilmagem está programada para estrear em 2023 e trará Rachel Zegler no papel principal. Gal Gadot interpretará a Rainha Má. Dinklage, que possui uma forma de nanismo, avaliou a decisão de refilmar o conto de fadas como retrógrada. Em entrevista ao podcast WTF, do comediante Marc Maron, o ator acusou o estúdio de hipocrisia ao escolher uma protagonista latina para o papel de Branca de Neve, diante da manutenção de outros estereótipos negativos.

“Fiquei um pouco surpreso com o fato de que eles estavam muito orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve, mas você ainda está contando a história da Branca de Neve e os Sete Anões”, ponderou Dinklage. “Você é progressista de certa forma, mas ainda está fazendo aquela p*rra de história retrógrada de sete anões vivendo na caverna. Que p*rra você está fazendo, cara?”, questionou o ator. “Eu não fiz nada para avançar essa causa do meu palanque? Acho que não falei alto o suficiente”.

Dinklage acrescentou que tem “todo o amor e respeito” por Zegler e pela equipe, que acharam que estavam fazendo a coisa certa, e disse que, se o conto de fadas tivesse ganhado algo de “legal e progressivo”, ele aceitaria participar da nova versão.

O remake do clássico de 1937, que, por sua vez, é baseado na história dos irmãos Grimm, já foi alvo de outra polêmica do tipo. Uma versão da fábula, Branca de Neve e o Caçador, lançada em 2012, com Kristen Stewart no papel principal, foi recebida de maneira negativa por utilizar atores de estatura média para interpretar os anões, com seus rostos transmutados digitalmente em corpos menores. A Disney ainda não anunciou o restante do elenco da refilmagem para além dos papéis centrais, incluindo os anões.