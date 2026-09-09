Ator de ‘Doctor Who’, Noel Clarke é acusado de crimes sexuais

Noel Clarke, 50, conhecido por interpretar Mickey Smith em Doctor Who, foi formalmente acusado de crimes sexuais pela Polícia Metropolitana de Londres. O ator enfrenta duas acusações de agressão sexual, três de voyeurismo e uma de exposição, segundo as autoridades britânicas.

De acordo com a polícia, os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2016 e envolveriam cinco mulheres. As acusações foram apresentadas após investigadores receberem um “arquivo de evidências” relacionado à investigação, iniciada em setembro de 2025. Clarke deverá comparecer ao Westminster Magistrates’ Court, em Londres, no dia 21 de outubro.

O caso ocorre cinco anos depois de uma investigação publicada pelo jornal The Guardian, que reuniu relatos de 20 mulheres que acusaram o ator de apalpação, conduta sexual inadequada e assédio e bullying. Algumas fontes também afirmaram ter sido assediadas sexualmente ou tocadas de maneira inadequada durante as gravações de Doctor Who.

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