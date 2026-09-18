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Cultura

Ator de ‘As Visões da Raven’ é condenado a 2 anos e meio de prisão

Bobb'e J. Thompson ficou conhecido por trabalhos nos anos 2000

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 09h21 | Atualizado em 18 set 2026, 09h23
Homem negro com barba, boné estampado preto e branco, jaqueta preta com zíper e camiseta branca, olhando para a direita, em ambiente externo com árvores e arbustos verdes
Ator Bobb’e J. Thompson, conhecido por 'As Visões de Raven' (Instagram/Reprodução)
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Ator de ‘As Visões da Raven’ é condenado a 2 anos e meio de prisão Priorizar nos meus resultados Google

O ator Bobb’e J. Thompson, 30 anos, conhecido pela atuação em As Visões da Raven, foi condenado a dois anos e meio de prisão federal nos Estados Unidos por porte ilegal de arma de fogo. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, 17, em um tribunal federal de Sioux City, no estado de Iowa, após o artista se declarar culpado pelo crime. As informações são do site TMZ.

De acordo com o portal, o caso veio à tona em setembro de 2025, quando Thompson foi parado pela polícia por dirigir a 167 quilômetros por hora, acima do limite permitido em uma via. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre 40 carregada e maconha na mochila do ator. A arma teria sido furtada em Kansas City, no Missouri. Thompson se declarou culpado em abril deste ano.

Além dos 30 meses de prisão, o ex-ator mirim deverá cumprir três anos de liberdade condicional supervisionada após deixar o sistema penitenciário. Ele está sob custódia das autoridades norte-americanas e aguarda transferência para um presídio federal. Esta não é a primeira condenação do ator. Em 2022, ele foi condenado por agressão com lesão corporal grave, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo.

Bobb’e J. Thompson começou a atuar em 2002, com uma participação na série Eu, a Patroa e as Crianças, mas ganhou notoriedade ao interpretar Stanley em As Visões da Raven e voltou a viver o personagem no spin-off Cory na Casa Branca, em 2008. Ele também participou da série Um Maluco na TV, entre 2008 e 2009. Seus últmos trabalhos na televisão norte-americana foram registrados em 2011.

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Um menino negro, com expressão séria e olhar ligeiramente para a direita, veste uma jaqueta vermelha com listras brancas e gola branca. À esquerda, outro menino negro de camisa verde aparece de costas, com parte do rosto visível. Ao fundo, livros e uma almofada estampada.
Ator Bobb’e J. Thompson em ‘As Visões de Raven’ (TV/Reprodução)

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