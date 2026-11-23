Conhecido pelo papel de Demolidor no universo cinematográfico da Marvel, o ator britânico Charlie Cox revelou que tentou concorrer ao papel de James Bond e foi recusado por uma razão específica: seria velho demais para o posto de agente 007. A história veio à tona em entrevista ao programa TFI Unplugged, da rádio britânica Virgin Radio, poucos dias depois de a produção confirmar Robert Pattinson como o próximo Bond.

Cox contou ao apresentador Chris Evans que soube da escolha durante os ensaios da peça The King’s Ransom. Ele apostava em Jack Lowden e sabia que Callum Turner também estava na disputa. Foi então que o ator soltou a confissão. “Posso dizer uma coisa? Eu pedi para fazer o teste para esse papel. Sabe o que me disseram? Velho demais. O Rob tem a mesma idade que eu!”, disse, entre risos. Em seguida, tratou de ser justo com o amigo: “Mas ele está muito bem para a idade, preciso admitir.”

Cox completará 44 anos em dezembro, enquanto Pattinson chegou aos 40 em maio. A diferença não chega a ser decisiva na história da franquia. Pierce Brosnan tinha 42 anos quando estreou como Bond.

Cox e Pattinson fazem parte de um grupo de amigos britânicos que reúne Jamie Dornan, Eddie Redmayne, Andrew Garfield e Tom Sturridge, formado quando todos disputavam os mesmos testes, ainda desconhecidos, em Hollywood. O ator admitiu que Pattinson é o integrante que ele conhece menos, por causa da agenda lotada do colega, mas não poupou elogios. “Que carreira incrível ele construiu. Trabalhou com diretores que depois viraram grandes autores, quando alguns deles estavam fazendo o primeiro filme”, afirmou.

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