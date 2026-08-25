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Cultura

Ator da Globo se pronuncia após ex-namorada expor agressão em relação abusiva

Atriz compartilhou uma série de vídeos sobre um namoro abusivo vivido entre 2019 e 2023. e internautas apontaram o ator de 'Renascer' e como suposto agressor

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h19
Homem negro com cabelo crespo e bigode, vestindo uma camisa marrom, olha para a frente com um sorriso sutil e expressão curiosa
O ator da Globo Evaldo Macarrão (Reprodução/Instagram)
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Nesta semana, a atriz Alana Ayòkà usou suas redes sociais para desabafar sobre um relacionamento abusivo que teria vivido entre 2019 e 2023. Sem citar nomes, ela afirmou ter sido vítima de violência psicológica e física, o que chamou a atenção de internautas pelo fato de a influenciadora já ter namorado o ator baiano Evaldo Macarrão, que fez parte do elenco do remake de Renascer (2024), No Rancho Fundo (2024) e Coração Acelerado (2026), todas novelas da Globo. Na manhã desta terça-feira, 24, a equipe do artista se manifestou em nota divulgada à imprensa.

“Em razão das recentes publicações que vêm circulando nas redes sociais, o ator Evaldo Macarrão informa que, neste momento, opta por não comentar o conteúdo divulgado. Ressalta-se que, na publicação original que deu origem às recentes repercussões, o nome do ator não é mencionado”, disse o comunicado.

“Eventuais associações e acusações posteriormente realizadas por terceiros estão sendo analisadas pelas vias adequadas e sua equipe jurídica já está adotando as providências cabíveis. O ator repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com o respeito, a dignidade e a integridade de todas as pessoas”, finalizou o pronunciamento.

No último sábado, 22, Alana publicou uma sequência de vídeos em seu perfil no Instagram relatando os abusos que viveu no último relacionamento. “Cuidado com quem vocês admiram, cuidado com quem vocês acham que nunca seriam capazes de fazer tais coisas. Eu fui vítima de um monstro exatamente assim, que é superadmirado por aí, escondido atrás de um personagem gentil e amoroso para que as pessoas nunca desconfiem da farsa que ele é. Escondido atrás de mentiras, discursos politizados de poder e força feminina e, principalmente, dos homens que o protegem”, alertou a atriz.

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A influenciadora expôs que sofreu empurrões, foi arrastada pelo braço durante uma discussão, teve a mão entortada e recebeu um tapa ao longo do relacionamento. Conhecida por participar das produções Independências, Lama dos Dias 2 e Insubmissas, Alana também compartilhou que no início do namoro o agressor escondeu que era pai, fato que abalou a confiança da criadora de conteúdo. Segundo ela, o ex-parceiro a manipulava para fazer parecer que, na verdade, era Alana que tinha preconceito com o fato de ele ser pai.
“Primeiro começou com violência psicológica, depois foi para gritos, até chegar na agressão física, na pior parte da escrotidão que aconteceu comigo. Foi entre 2019 e 2023, quando eu consegui terminar”, contou a artista. “Nos primeiros 6 meses foi tudo muito lindo, até porque eu estava convivendo com uma pessoa que tem um posicionamento muito forte em relação à mulher. Fala que cresceu com mulheres, o quanto respeita as mulheres, então nunca achei que uma situação como essa iria chegar até mim”, continuou.
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Ao longo do desabafo, ela revelou que enfrentava crises de ansiedade e que constantemente sofria xingamentos por parte do ex. “Eu sumi por um tempo de gravar vídeo, porque eu não estava conseguindo disfarçar que eu estava mal dentro de casa, que tudo que eu estava apostando era um relacionamento de fachada, que essa pessoa não era nada daquilo que as pessoas achavam que era. A pandemia, para mim, foi o pior momento, porque eu convivi dia e noite com muita violência”, relembrou o período em que entrou em depressão e passou a tomar remédios.

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