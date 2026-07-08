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Cultura

Cineasta supostamente assassinado pelo filho recebe indicação póstuma ao Emmy

Premiação divulgou os nomeados neste quarta-feira

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 8 jul 2026, 13h24
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O diretor Rob Reiner e o filho Nick, preso sob suspeita de assassiná-lo  (Rommel Demano//Getty Images)
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O ator e cineasta Rob Reiner recebeu uma indicação póstuma ao Emmy por seu trabalho na série O Urso, do Disney+. Reiner foi assassinado em dezembro, junto com a esposa Michele Reiner. O filho do casal, Nick, foi acusado pelas mortes e responde pelo crime de duplo homicídio qualificado.

Esta é a primeira indicação de Reiner a um Emmy de atuação desde 1978, quando ganhou como melhor ator coadjuvante por seu papel como Michael “Meathead” Stivic em All in the Family. Neste ano, ele concorre na categoria de melhor ator convidado em série de comédia por interpretar Albert Schnuff na quarta temporada da trama culinária — o personagem é um consultor de restaurantes e negócios que ensina Ebraheim (Edwin Lee Gibson) sobre franquias.

A morte de Rob (78) e Michele Reiner (68) chocou o mundo. Renomado e prolífico, o diretor marcou o final do século XX com sucessos como Isto É Spinal Tap (1984), Harry e Sally – Feitos Um para o Outro (1989), Conta Comigo (1986), Louca Obsessão (1990) e Questão de Honra (1992). Passou por todos os gêneros do cinema hollywoodiano e se manteve na ativa até o final, tendo lançado Spinal Tap 2: O Último Ato em 2025, meses antes da própria morte. Estava casado com a fotógrafa Michele desde 1989 e criou três filhos com a esposa.

Relembre o assassinato de Rob Reiner

O diretor de 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles no dia 14 de dezembro, com ferimentos típicos de esfaqueamento. Acusado pelo crime, o filho do casal compareceu em fevereiro ao Tribunal Superior de Los Angeles, onde se manteve calado e apenas abriu a boca para se declarar inocente. Marcado inicialmente para abril, o julgamento do caso foi adiado para setembro deste ano.

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Nick é alvo de duas queixas de homicídio com agravantes e pode receber a pena máxima de morte ou prisão perpétua caso seja condenado. Até o momento, o procurador Nathan Hochman diz não ter certeza de qual fim exigirá em sua argumentação. Nick, por sua vez, é representado pela subdefensora pública Kimberly Greene, que assumiu a posição após a desistência do advogado Alan Jackson em janeiro.

Por ora, o réu está detido sem possibilidade de fiança no Complexo Correcional Twin Towers, em Los Angeles. Ele foi preso em 14 de dezembro, horas após os corpos de seus pais serem descobertos pelas autoridades.

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Quem é Nick Reiner, acusado de matar os pais?

Hoje com 32 anos, Nick tem um longo histórico de dependência química que começou ainda na adolescência, e é diagnosticado com esquizofrenia. Em uma entrevista para a revista People em 2016, ele revelou, na época sóbrio, que entrava e saia de clínicas de reabilitação desde os 15 anos, e que chegou a passar longos períodos morando nas ruas por conta do vício em drogas.

As dificuldades do filho e a relação da família foram inspiração para o drama Being Charlie, lançado em 2015. Coescrito por Nick e dirigido por Reiner, o longa centra-se em Charlie Mills, o filho adolescente de um astro de cinema que agora concorre ao Congresso. Na trama, Charlie se ressente da maneira severa como os pais lidam com seu vício, reproduzindo a dinâmica dos Reiners na vida real.

 

 

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