Ator chama de “horrível” escolha de Anne Hathaway para ‘Dias de Trovão 2’: “Não é sexy”

Ler Resumo





Randy Quaid, de ‘Dias de Trovão’, criticou duramente a escalação de Anne Hathaway para a sequência do filme, defendendo o retorno de Nicole Kidman ao lado de Tom Cruise. O ator fez comentários polêmicos sobre a gravidez de Hathaway, afirmando que ela não seria “sexy”, e classificou a escolha como “horrível”, defendendo a dupla original.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Randy Quaid, que participou do primeiro Dias de Trovão, criticou a escolha de Anne Hathaway para a sequência do filme e defendeu o retorno de Nicole Kidman ao lado de Tom Cruise. O ator fez os comentários nas redes sociais após a divulgação da data de estreia do novo longa e chegou a afirmar que Hathaway não seria “sexy” por estar grávida.

“Precisamos de Nicole [Kidman] de volta! Não seja covarde, Tom Cruise”, escreveu Quaid no X. Em seguida, ao justificar sua preferência pela atriz do filme original, fez comentários sobre a gravidez de Hathaway: “Você precisa da garota original. Não é nada pessoal; é cinema. Anne não é sexy, porque, e se você não percebeu, ela está grávida”.

Quaid voltou ao assunto em outra publicação, na qual classificou Hathaway como uma escolha “horrível” e fez ainda comentários sobre o posicionamento político da atriz. Para ele, a sequência deveria apostar novamente na dupla formada por Cruise e Kidman.

Continua após a publicidade

Anne Hathaway is a leftist, woke, horrible choice for DAYS OF THUNDER NASCAR audience who are MAGA. The sexy older chick for Tom in this film needs to be Nicole. That’s the casting that would sell the idea. It’s interesting because when we made the first one there was also a… — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

“Se eu estivesse no controle da produção, uma sequência que valesse a pena assistir para Dias de Trovão seria ver Tom e Nicole juntos novamente na tela. Não precisamos de uma nova garota; precisamos de um novo carro de corrida!”, afirmou.

Continua após a publicidade

If I were in control of production, a real sequel worth watching for DAYS OF THUNDER would be seeing Tom and Nicole together on screen again. We don’t need a new girl; we need a new race car! — Randy Quaid (@RandyRRQuaid) August 29, 2026

A polêmica aconteceu poucas horas depois de Quaid publicar um vídeo dizendo ter recebido uma ligação de Tom Cruise e afirmando que estaria de volta ao elenco de Dias de Trovão 2. Sua participação, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Continua após a publicidade

A sequência foi anunciada neste fim de semana em um vídeo divulgado por Cruise, no qual o ator aparece ao lado de Hathaway. O novo filme terá Cruise novamente no papel de Cole Trickle, protagonista do longa de 1990, enquanto Hathaway fará parte do novo elenco.

Continua após a publicidade

No filme original, Quaid interpretou Tim Daland, dono da equipe de Nascar de Cole Trickle. Nicole Kidman viveu Claire Lewicki, médica e interesse amoroso do personagem de Cruise. Vale ressaltar que Kidman e Cruise já foram casados na vida real e adotaram dois filhos juntos, Isabella e Connor, que cortaram relações com a mãe após se envolverem na Cientologia por causa do pai. Os dois astros de Hollywood não se falam desde o divórcio.

A produção ainda não divulgou detalhes da trama nem confirmou todos os nomes que estarão na sequência.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial