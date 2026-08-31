É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Ator chama de “horrível” escolha de Anne Hathaway para ‘Dias de Trovão 2’: “Não é sexy”

Randy Quaid criticou escalação da atriz, faz comentários misóginos sobre ela e defendeu que sequência reúna novamente Tom Cruise e Nicole Kidman

Por Ana Rita Fernandes 31 ago 2026, 16h55 | Atualizado em 31 ago 2026, 16h55
Tom Cruise e Nicole Kidman sorrindo, encostados em um carro de corrida verde-limão com COLE TRICKLE escrito, em uma pista de corrida com arquibancadas ao fundo. Cruise veste camisa cinza e jeans, Kidman usa camisa bege, jeans e chapéu de cowboy
Tom Cruise e Anne Hathaway em diivulgação de Dias de Trovão 2 via redes sociais. (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Ator chama de “horrível” escolha de Anne Hathaway para ‘Dias de Trovão 2’: “Não é sexy” Priorizar nos meus resultados Google

Randy Quaid, que participou do primeiro Dias de Trovão, criticou a escolha de Anne Hathaway para a sequência do filme e defendeu o retorno de Nicole Kidman ao lado de Tom Cruise. O ator fez os comentários nas redes sociais após a divulgação da data de estreia do novo longa e chegou a afirmar que Hathaway não seria “sexy” por estar grávida.

“Precisamos de Nicole [Kidman] de volta! Não seja covarde, Tom Cruise”, escreveu Quaid no X. Em seguida, ao justificar sua preferência pela atriz do filme original, fez comentários sobre a gravidez de Hathaway: “Você precisa da garota original. Não é nada pessoal; é cinema. Anne não é sexy, porque, e se você não percebeu, ela está grávida”.

Quaid voltou ao assunto em outra publicação, na qual classificou Hathaway como uma escolha “horrível” e fez ainda comentários sobre o posicionamento político da atriz. Para ele, a sequência deveria apostar novamente na dupla formada por Cruise e Kidman.

Continua após a publicidade

“Se eu estivesse no controle da produção, uma sequência que valesse a pena assistir para Dias de Trovão seria ver Tom e Nicole juntos novamente na tela. Não precisamos de uma nova garota; precisamos de um novo carro de corrida!”, afirmou.

Continua após a publicidade

A polêmica aconteceu poucas horas depois de Quaid publicar um vídeo dizendo ter recebido uma ligação de Tom Cruise e afirmando que estaria de volta ao elenco de Dias de Trovão 2. Sua participação, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Continua após a publicidade

A sequência foi anunciada neste fim de semana em um vídeo divulgado por Cruise, no qual o ator aparece ao lado de Hathaway. O novo filme terá Cruise novamente no papel de Cole Trickle, protagonista do longa de 1990, enquanto Hathaway fará parte do novo elenco.

Continua após a publicidade

No filme original, Quaid interpretou Tim Daland, dono da equipe de Nascar de Cole Trickle. Nicole Kidman viveu Claire Lewicki, médica e interesse amoroso do personagem de Cruise. Vale ressaltar que Kidman e Cruise já foram casados na vida real e adotaram dois filhos juntos, Isabella e Connor,  que cortaram relações com a mãe após se envolverem na Cientologia por causa do pai. Os dois astros de Hollywood não se falam desde o divórcio.

A produção ainda não divulgou detalhes da trama nem confirmou todos os nomes que estarão na sequência.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Anne Hathaway
Em Cartaz
Filme
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).