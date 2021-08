Ato em defesa da Cinemateca é marcado em quatro capitais

No sábado, 7, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro terão atos em apoio à Cinemateca brasileira, que pegou fogo na última quinta-feira, 29 de julho. Os protestos foram organizados pela Frente Ampla em Defesa da Cinemateca, que inclui ex-funcionários, coletivos de defesa do órgão e entidades do audiovisual, e acontecerão entre 14h e 17h de sábado.

Em São Paulo, a concentração está marcada para acontecer no prédio principal da Cinemateca, no Largo Senador Raul Cardoso, Vila Clementino. No Rio, o movimento parte da Cinemateca do MAM, na Avenida Infante Dom Henrique, 85. Já em Curitiba, o endereço é rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, e em Porto Alegre, na Praça Daltro Filho, em frente à Cinemateca Capitólio.

O ato, segundo a publicação, marca “um ano da tomada das chaves da Cinemateca Brasileira pelo governo federal, um ano sem trabalhadores e um ano de promessas não cumpridas”. Em pauta também está o incêndio do dia 29 de julho, que alerta para o risco de uma tragédia ainda maior no prédio principal, na Vila Clementino, também abandonado pelo poder público, a demanda de contratação imediata de técnicos em preservação audiovisual e melhorias no chamamento público para a seleção de um novo gestor para a cinemateca.