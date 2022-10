Astros dos ‘Vingadores’ entram na briga eleitoral no Brasil

Atualizado em 28 out 2022, 17h47 - Publicado em 28 out 2022, 17h44

Por Amanda Capuano Atualizado em 28 out 2022, 17h47 - Publicado em 28 out 2022, 17h44

A Marvel não lançou nenhuma novidade, mas o termo mais comentado do Twitter nesta sexta-feira, 28, foi “vingadores” – e por causa das eleições brasileiras. Tudo começou com Samuel L. Jackson, que compartilhou uma publicação de Fabio Porchat pedindo uma força na votação. “Te ouvindo aqui. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Son Cheadle, Benedict Wong, venham ver”, convocou o ator mencionando os companheiros de elenco.

Daí em diante, os super-heróis da ficção usaram as redes sociais para interagir com celebridades e anônimos brasileiros através da hashtag #NemTodoHeróiUsaCapa. Downey Jr, o Homem de Ferro, respondeu Luciano Huck reforçando a importância de votar pela educação de qualidade e um futuro melhor. Ele ainda fez piada com um quadro famoso do apresentador. “Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar”, brincou.

Embora as publicações não citem o nome de candidatos específicos, os tweets respondidos são, em sua maioria, de apoiadores de Lula, como Juliette, a atriz Ana Hikari e o próprio Huck, que fez uma declaração velada de apoio ao petista. As publicações também destacam a proteção da amazônia, a valorização da educação e a importância do voto. “Continue ouvindo as vozes brasileiras. No domingo podemos esmagar o maior inimigo da Democracia: a abstenção.”, escreveu Ruffalo.

Confira:

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver! 🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨

Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Isso mesmo @thelminha! Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/G2GSfvVYE9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

Continue ouvindo as vozes brasileiras. No domingo podemos esmagar o maior inimigo da Democracia: a abstenção. Amados amigos brasileiros, votem no dia 30 de outubro!#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/aFJUQu20ma — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

Estamos com você nesta missão. @Juliette! Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo. #NemTodoHeróiUsaCapa (Mas alguns sim.) https://t.co/Y0YYr5znc1 — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022

Obrigado pela mensagem @_anahikari! Que suas palavras ecoem pelo Brasil. Nós estamos unidos contra a opressão! Nossos magos estão trabalhando pra proteger todos que se mobilizarem no domingo pra decidirem seu futuro #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/AOxLB27NkJ — Benedict Wong (@wongrel) October 28, 2022

Lindo trabalho @lutravassos_! Por favor, saiba que quando você e os seus amigos escolhem enfrentar seus problemas, e não fugir deles, o mundo todo está com vocês. A cada brasileiro que vocês convencem a votar, o mundo está torcendo por vocês. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/TdrmqUDGZe — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022

Linda mensagem, @taisdeverdade! Me junto a tanta gente no mundo que está assistindo a magia do amor transformar o Brasil. #NemTodoHeróiUsaCapa (certamente os magos mais supremos não usam) #wong https://t.co/OspCha0UEk — Benedict Wong (@wongrel) October 28, 2022

Exatamente, @LucianoHuck. Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar. https://t.co/jf01SBYQEO — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) October 28, 2022

Ótimo trabalho, @ChrisHBrasil. A saúde do nosso planeta está em suas mãos. O mundo inteiro precisa de heróis brasileiros no domingo. Continue compartilhando suas histórias de votação #NemTodoHeróiUsaCapa e não recue! https://t.co/CD2GIOKQUw — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022

Brilhante @dantasthalitaa! No final, não se trata de partidos ou políticos. Trata-se de fazer tudo o que podemos para que nenhuma família passe fome. É o mesmo em todos os lugares. É por isso que lutamos, é por isso que votamos! Não pare! #NemTodoHeróiUsaCapa #wong https://t.co/V86VbwgMk3 — Benedict Wong (@wongrel) October 28, 2022

A vida de mulheres e crianças nunca deve estar em risco @CamilaPitanga! Neste domingo, as urnas eletrônicas devem ser mais fortes que as máquinas de guerra. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/IhQt61UPIh — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) October 28, 2022

