Astros de Hollywood defendem Sally Rooney, barrada no Reino Unido por apoio à Palestina

Uma carta aberta assinada por astros de Hollywood e divulgada nesta quarta-feira, 21, saiu em defesa da autora irlandesa Sally Rooney, que teve seus livros tirados de circulação no Reino Unido após manifestar apoio público ao grupo Palestine Action. Entre os signatários estão Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones, protagonistas da adaptação de Pessoas Normais, ao lado de nomes como Jessie Buckley, Susan Sarandon, Tilda Swinton, Alison Oliver e Jonathan Glazer.

Na semana passada, a editora britânica Faber anunciou que os romances de Sally Rooney seriam barrados no país, que proibiu a atuação do grupo pró-Palestina em julho de 2025, quando o movimento foi incluído na lista de organizações terroristas do Reino Unido após atos de vandalismo em uma base da força aérea.

“Sally Rooney é uma escritora, não uma terrorista. Seus livros devem estar disponíveis ao público. A retirada de suas publicações das prateleiras, com base em uma legislação antiterrorista mal concebida e draconiana, é uma afronta aos princípios básicos da liberdade de expressão, há muito tempo dados como certos neste país”, diz a declaração publicada na revista The New Statesman.

“Rejeitamos categoricamente a censura — seja ela direta ou indireta — e instamos o governo a mudar de rumo, alterando a legislação que nos levou a este ponto de absurdo repressivo”, completa o comunicado, que também foi assinado por outras 158 pessoas.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial