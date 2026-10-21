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Cultura

Astro de ‘Zack e Cody’ afirma que ele e o irmão são resultado de ‘incesto’

Dylan Sprouse abordou a complicada linhagem de sua família em seu podcast

Por Flávio Monteiro 21 out 2026, 15h52
Os irmãos gêmeos Cole e Dylan Sprouse posam para foto. Cole, à esquerda, usa terno azul escuro com camisa estampada. Dylan, à direita, veste smoking preto, camisa branca e gravata borboleta, com a mão no ombro do irmão. Ambos têm expressão séria, em fundo azul e branco
Cole e Dylan Sprouse  (Arturo Holmes/FilmMagic/Getty Images)
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O ator Dylan Sprouse revelou que ele e o irmão gêmeo, Cole, são resultado de relações incestuosas entre seus antepassados. Famosos por protagonizarem as séries Zack & Cody: Gêmeos a Bordo e Zack & Cody: Gêmeos em Ação, os irmãos seriam os mais recentes de uma tradição de gêmeos univitelinos.

“Acabei conhecendo muitos parentes que, estranhamente, nunca soube que existiam, já que minha família paterna é bem fragmentada. Comecei a falar com eles, a comparar e a contrastar seus relatos”, explicou Dylan em seu podcast, Wildman, nesta terça-feira, 20.

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De acordo com o ator, os lados paterno e materno de sua família migraram para a Califórnia ao longo do século XIX, e e se uniram em matrimônio no mesmo período. Os descendentes teriam se afastado nos anos seguintes, até que os pais dos gêmeos voltaram a unir as duas linhas familiares.

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“Resumindo, eu e Cole somos produtos de incesto”, disse Dylan, afirmando ainda que esse mapa genético ajuda a explicar o fato de serem gêmeos idênticos. “Sempre achei que gêmeos univitelinos vinham do lado materno da minha ancestralidade. A família da minha mãe teve sete pares de gêmeos dentro de quatro gerações”, completou.

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