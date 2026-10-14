Astro de ‘Três é Demais’ relembra prisão por dirigir embriagado: ‘Pior momento’

O ator John Stamos, famoso por seu papel em Três é Demais, relembrou quando foi preso por dirigir bêbado em 2015. Em declaração feita nesta terça-feira, 13, durante um evento beneficente em Beverly Hills, Estados Unidos, Stamos definiu o episódio como “o pior momento” de sua vida e apontou que seu colega de elenco Bob Saget foi uma figura importante em sua recuperação.

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“Em 2015, eu estava no pior momento da minha vida. Uma noite, estava a caminho de encontrar Bob no Palm quando fui preso por dirigir sob influência e acabei no hospital. Quando acordei, vi uma luz brilhante e uma figura parada sobre mim. Por um segundo, achei que tinha morrido. Pensei que fosse o paraíso e que fosse Deus. Comecei a enxergar melhor e não era Deus, era Bob”, disse o eterno Jesse Katsopolis.

Stamos declarou que, naquele momento, após um evento traumático, o amigo foi o “mais próximo de um anjo” que já conheceu. “Sem julgamentos, sem sermões, apenas preocupação e amor. Ele apareceu e me amou. Era assim que Bob era”, disse o ator, relembrando o amigo, que morreu em janeiro de 2022.

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