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Cultura

Astro de Game of Thrones substitui Nicholas Hoult na segunda temporada de Harry Potter

Kit Harrington assume o papel após mudanças no cronograma de gravações e conflitos de agenda de Hoult

Por Ana Rita Fernandes 24 ago 2026, 16h29 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h50
Homem de cabelo encaracolado escuro e barba, usando um casaco de pele preta e armadura, com expressão séria, olhando para o lado direito, em um cenário cinzento e desfocado
 (Divulgação/Divulgação)
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Kit Harington, que ganhou projeção mundial com Jon Snow em Game of Thrones, foi escalado para a 2ª temporada de Harry Potter. Segundo o Deadline, o ator assumirá o papel de Gilderoy Lockhart, substituindo Nicholas Hoult, que deixou a produção após mudanças no cronograma de gravações e conflitos de agenda.

A HBO precisou alterar o calendário das filmagens das cenas de Lockhart, o que complicou a conciliação com outros compromissos de Hoult. O ator já tinha dois projetos em vista, incluindo Superman 2, e foi liberado do contrato após não conseguir ajustar sua agenda à nova programação da série.

Com a saída de Hoult, a HBO recorreu a Harington, que estava disponível e aceitou assumir o personagem. Essa decisão também marca um reencontro com Lockhart, já que ele deu voz ao bruxo nas versões em áudio de Harry Potter, divulgadas no ano passado.

No segundo livro da saga, Harry Potter e a Câmara Secreta, o personagem tem um papel central. Famoso por supostos atos heroicos, o personagem chega a Hogwarts como o novo professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, e, apesar da reputação de grande bruxo, ele logo demonstra ser obcecado por fama e vaidoso.

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Sobre a série

Baseada na série de livros de J. K. Rowling, a adaptação acompanha Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger em mais um ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, mas em uma versão que promete trazer mais detalhes dos acontecimentos e conflitos apresentados na obra original. A série será dividida em sete temporadas, cada uma dedicada à adaptação de um dos sete livros da saga.

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As filmagens da segunda temporada estão previstas para começar no outono do hemisfério Norte, a partir de setembro — antes mesmo da estreia da primeira temporada, prevista para o Natal de 2026.

A série será exibida pela HBO e disponibilizada na HBO Max.

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