Astro de ‘Breaking Bad’, Aaron Paul homenageia RJ Mitte: ‘Um lindo jovem’

Em homenagem a RJ Mitte, astro de Breaking Bad que faleceu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos, o ator Aaron Paul compartilhou em seu perfil no Instagram um dos inúmeros vídeos do amigo falando sobre a importância da conscientização acerca de questões de saúde mental. A causa oficial da morte de Mitte, que interpretou Walter White Jr. na série estrelada por Bryan Cranston, foi dada como suicídio.

Na legenda do post, Paul escreveu: “Você sempre foi uma inspiração para muitos. Sinto muito que você estivesse sofrendo, meu amigo. Gostaria que soubéssemos. Você sempre tinha um sorriso no rosto e encarava cada desafio que lhe era dado com tanta confiança e elegância. Eu te conheci quando você era um garotinho e te vi crescer e se tornar um lindo jovem. Enfrentando cada desafio de frente. A última vez que nos vimos, eu ficava te chamando de Super-Homem. Você me lembrava dele. Você me lembrava dele porque sempre agia com bondade e força”.

Ao longo desta semana, diversos astros do elenco de Breaking Bad usaram as redes sociais para lamentar a perda de Mitte. “Você nasceu em um mundo cheio de desafios, mas nunca deixou que nada disso te impedisse”, continuou Paul. “Sinto muito, RJ. Que perda absolutamente trágica… Eu amava sua risada e o quanto você se divertia surfando na onda que todos nós tivemos a sorte de surfar com Breaking Bad. Espero que quem estiver lendo esta mensagem e se sentir perdido, triste ou inseguro em relação ao futuro, por favor, diga alguma coisa. A vida é muito especial”, finalizou.

“Olá a todos, espero que estejam bem neste momento de incertezas. Gostaria de falar um pouco sobre saúde mental”, inicia Mitte no vídeo postado por Paul. “É muito importante cuidar da saúde física, mas é igualmente importante cuidar da saúde mental. Muitas vezes, escondemos isso. Escondemos como realmente nos sentimos, o que realmente pensamos — os ‘ok’, ‘estou bem’ e ‘estou ótimo’. Mas será que é isso que você realmente é? Você está bem? Você está ótimo? Nem sempre, mas não tem problema não estar sempre bem. O que não está certo é guardar esse sentimento, guardar essas emoções. Então, espero inspirar todos que assistirem a este vídeo hoje”, continua.

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