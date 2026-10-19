Astro da Marvel se manifesta sobre mensagens violentas trocadas com Johnny Depp

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Paul Bettany, o Visão da Marvel, revela que não fala com Johnny Depp há anos, nem mesmo após mensagens privadas dos dois virem a público nos processos judiciais envolvendo Amber Heard. O ator expressou incômodo com a forma como sua amizade foi retratada e esclareceu que o contato já havia cessado bem antes dos escândalos.

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O ator Paul Bettany, conhecido por interpretar o Visão no universo Marvel, afirmou que não conversa com Johnny Depp há anos, nem mesmo depois que mensagens privadas trocadas entre os dois vieram a público durante as disputas judiciais envolvendo o astro de Piratas do Caribe e sua ex-mulher, Amber Heard. Em entrevista ao jornal britânico The Times, Bettany disse que se incomodou com a maneira como sua relação com Depp foi retratada.

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“Eu não falava com Johnny havia anos quando aquilo aconteceu e não voltei a falar com ele desde então. Estavam me retratando como um grande amigo de um cara com quem eu não conversava havia anos e, sinceramente, em meio a toda a m**** que duas celebridades jogaram uma contra a outra, aquela parte foi a mais estranha”, declarou o ator.

As mensagens entre os dois ganharam repercussão durante o processo por difamação movido por Depp contra o jornal britânico The Sun, em 2020. Nas conversas, enviadas originalmente em 2013, os atores fizeram comentários violentos sobre Amber Heard, incluindo referências a queimar e afogar a atriz. Depp chegou a escrever que pretendia manter relações sexuais com o cadáver queimado da então mulher. Anos depois, ele classificou as mensagens como resultado de um humor sombrio e disse sentir vergonha das palavras usadas.

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A troca de mensagens voltou a ser discutida durante o julgamento por difamação movido por Depp contra Heard, em 2022. Na ocasião, o ator afirmou que a ex-mulher via Bettany como uma ameaça ao relacionamento dos dois e o considerava um de seus amigos próximos. Bettany, por sua vez, disse que preferiu não se manifestar publicamente na época: “Sou casado há 23 anos e, considerando o que faço, levo uma vida incrivelmente discreta. Todo mundo meio que achou que isso não valia nada e deixou para lá”.

Os atores trabalharam juntos em três filmes: O Turista (2010), Transcendence: A Revolução (2014) e Mortdecai: A Arte da Trapaça (2015). Segundo Bettany, porém, o contato entre eles já havia sido interrompido antes de o caso ganhar repercussão judicial. “Eu o conhecia antes. Mas não nos falávamos há anos. Durante o casamento, eu não os conhecia. Então, não estava presente em nada disso”.

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