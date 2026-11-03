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Cultura

Astro da Marvel rompeu dez vasos sanguíneos do olho durante gravações de ‘VisionQuest’

Paul Bettany revelou ter exagerado na atuação em uma cena da série e precisou lidar com a marca por duas semanas

Por Ana Rita Fernandes 3 nov 2026, 14h53
Visão, com pele vermelha e uniforme dourado, olha para cima ao lado de Ultron, um robô metálico escuro com olhos vermelhos brilhantes, em um ambiente interno com lustres
Paul Bettany retorna como Visão na nova série da Marvel, VisionQuest. (Marvel Television/Divulgação)
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Astro da Marvel rompeu dez vasos sanguíneos do olho durante gravações de ‘VisionQuest’ Priorize VEJA no Google

Paul Bettany, 55, contou como rompeu vários vasos sanguíneos do olho durante as filmagens de VisionQuest, série do Disney+ que encerra a trilogia iniciada por WandaVision e continuada por Agatha Desde Sempre. Em entrevista ao Jimmy Kimmel Live!, o ator, intérprete do protagonista Visão, explicou que exagerou na atuação durante uma cena e acabou provocando a lesão.

“Estava fingindo que tinha um dispositivo na cabeça que estava fazendo alguma coisa com o meu cérebro, e eu estava exagerando completamente na atuação. E acabei estourando uns 10 vasos sanguíneos do meu olho”, contou. “Quer dizer, foi uma lição de que menos é mais.”

No programa, Jimmy Kimmel mostrou uma imagem do olho do ator após o incidente. Segundo Bettany, os sinais da lesão só desapareceram cerca de duas semanas depois.

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Rosto de um homem de pele clara e cabelo loiro, com um olho azul e o outro vermelho, mordendo o lábio inferior com expressão intensa
Foto de Paul Bettany com o olho lesionado durante as gravações de VisionQuest. (./Reprodução)

O britânico integra o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) desde Homem de Ferro (2008), filme que inaugurou a franquia. Além de interpretar Visão, também deu voz a J.A.R.V.I.S., inteligência artificial criada por Tony Stark.

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Morto em Vingadores: Guerra Infinita (2018), o androide ganhou duas versões em WandaVision (2021): uma recriada pela Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) dentro da realidade artificial de Westview e outra reconstruída pela S.W.O.R.D. a partir de seu corpo original. No confronto entre as duas, o Visão Branco recupera as memórias do herói, mas deixa a cidade sem revelar seu destino.

É desse desfecho que parte VisionQuest. Escondido, o androide tenta descobrir quem é, até que uma recompensa por sua captura o obriga a fugir ao lado de Thomas Shepherd, um adolescente misterioso que pode ser a reencarnação de seu filho. Durante a jornada, ele consulta as inteligências artificiais integradas à própria programação e enfrenta a influência de Ultron.

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Os seis primeiros episódios já estão disponíveis no Disney+, lançados em blocos de dois a cada semana. Nesta terça-feira, 3, chega à plataforma o sétimo capítulo, enquanto o episódio final da temporada estreia em 10 de novembro.

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

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