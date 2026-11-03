Astro da Marvel rompeu dez vasos sanguíneos do olho durante gravações de ‘VisionQuest’

Paul Bettany, 55, contou como rompeu vários vasos sanguíneos do olho durante as filmagens de VisionQuest, série do Disney+ que encerra a trilogia iniciada por WandaVision e continuada por Agatha Desde Sempre. Em entrevista ao Jimmy Kimmel Live!, o ator, intérprete do protagonista Visão, explicou que exagerou na atuação durante uma cena e acabou provocando a lesão.

“Estava fingindo que tinha um dispositivo na cabeça que estava fazendo alguma coisa com o meu cérebro, e eu estava exagerando completamente na atuação. E acabei estourando uns 10 vasos sanguíneos do meu olho”, contou. “Quer dizer, foi uma lição de que menos é mais.”

No programa, Jimmy Kimmel mostrou uma imagem do olho do ator após o incidente. Segundo Bettany, os sinais da lesão só desapareceram cerca de duas semanas depois.

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O britânico integra o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) desde Homem de Ferro (2008), filme que inaugurou a franquia. Além de interpretar Visão, também deu voz a J.A.R.V.I.S., inteligência artificial criada por Tony Stark.

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Morto em Vingadores: Guerra Infinita (2018), o androide ganhou duas versões em WandaVision (2021): uma recriada pela Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) dentro da realidade artificial de Westview e outra reconstruída pela S.W.O.R.D. a partir de seu corpo original. No confronto entre as duas, o Visão Branco recupera as memórias do herói, mas deixa a cidade sem revelar seu destino.

É desse desfecho que parte VisionQuest. Escondido, o androide tenta descobrir quem é, até que uma recompensa por sua captura o obriga a fugir ao lado de Thomas Shepherd, um adolescente misterioso que pode ser a reencarnação de seu filho. Durante a jornada, ele consulta as inteligências artificiais integradas à própria programação e enfrenta a influência de Ultron.

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Os seis primeiros episódios já estão disponíveis no Disney+, lançados em blocos de dois a cada semana. Nesta terça-feira, 3, chega à plataforma o sétimo capítulo, enquanto o episódio final da temporada estreia em 10 de novembro.

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