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Cultura

Astro da década de 1990, símbolo de comercial popular, reaparece irreconhecível para fãs

Paul Johansson esteve em uma convenção em Paris

Por Tatiana Moura 25 out 2026, 18h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e barba, sorri levemente, vestindo camisa preta. Ao fundo, parede escura com um desenho branco de mão aberta e rosto sorridente.
Paul Johansson  (Reprodução/Divulgação)
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Astro da década de 1990, símbolo de comercial popular, reaparece irreconhecível para fãs Priorize VEJA no Google

Conhecido pelo papel como Dan Scott, em One Three Hill, e protagonista em um famoso comercial de refrigerante, Paul Johansson voltou a se tornar assunto após fãs descobrirem como ele está hoje em dia, aos 62 anos. No seriado de televisão adolescente ele interpretava o pai dos personagens principais, Nathan e Lucas.

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O ator participou de uma convenção em Paris, na França, no começo do mês. Na ocasião, os mediadores do painel mostraram ao público a campanha publicitária que fez sucesso na década de 1990. Ele decidiu recriar o momento durante o evento. No comercial, ao som de I Just Want To Make Love To You, de Etta Jones, Paul é um entregador que chega com engradados da bebida em um escritório cheio de mulheres. No final da campanha publicitária, ele bebe o refrigerante e encanta as funcionárias.

As fãs que estavam no evento gravaram o Johansson recriando a cena e o conteúdo viralizou nas redes sociais. Uma parcela do público, não percebeu que o entregador era o mesmo ator do personagem da série. “Como assim? Eu não sabia disso!”, uma escreveu. “Embaixo de que pedra vocês estão vivendo. Dan o homem do refrigerante”, outra disse.

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