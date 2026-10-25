Astro da década de 1990, símbolo de comercial popular, reaparece irreconhecível para fãs

Conhecido pelo papel como Dan Scott, em One Three Hill, e protagonista em um famoso comercial de refrigerante, Paul Johansson voltou a se tornar assunto após fãs descobrirem como ele está hoje em dia, aos 62 anos. No seriado de televisão adolescente ele interpretava o pai dos personagens principais, Nathan e Lucas.

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O ator participou de uma convenção em Paris, na França, no começo do mês. Na ocasião, os mediadores do painel mostraram ao público a campanha publicitária que fez sucesso na década de 1990. Ele decidiu recriar o momento durante o evento. No comercial, ao som de I Just Want To Make Love To You, de Etta Jones, Paul é um entregador que chega com engradados da bebida em um escritório cheio de mulheres. No final da campanha publicitária, ele bebe o refrigerante e encanta as funcionárias.

As fãs que estavam no evento gravaram o Johansson recriando a cena e o conteúdo viralizou nas redes sociais. Uma parcela do público, não percebeu que o entregador era o mesmo ator do personagem da série. “Como assim? Eu não sabia disso!”, uma escreveu. “Embaixo de que pedra vocês estão vivendo. Dan o homem do refrigerante”, outra disse.

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