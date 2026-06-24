Astrid Fontenelle retrai recado a Rodrigo Branco: ‘Não dá para perdoar’

Condenado por racismo em uma ação de danos morais movida por Thelma Assis, vencedora do BBB 20 e apresentadora da Globo, o empresário Rodrigo Branco publicou um novo vídeo nesta segunda-feira, 22, falando que não pretendia recorrer do caso, que pagou o valor determinado pela justiça, se desculpou mais uma vez com Thelma e recebeu o apoio de amigos famosos como Deborah Secco e Xuxa Meneghel, entre outros. Uma das celebridades que o acolheu, no entanto, não demorou para se arrepender. Via Instagram, Astrid Fontenelle publicou um vídeo no qual se retrata sobre o comentário deixado na publicação de Branco, junto da legenda: “Não sou de fugir das responsabilidades. Olho no olho da câmera, pontuo, aprendo. Não compactuarei com crimes raciais. Com ninguém”.

Em resposta a Branco, Astrid havia escrito originalmente: “Sou das que te falou que errou. Acredito que agora você está pronto pra vir pra essa luta antirracista. Não é fácil. Meu filho segue sendo um dos dois pretos que estudam na escola. Diariamente vemos no noticiário casos e mais casos racistas, e somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles. Bem-vindo”.

Após conversas com o filho Gabriel, porém, a apresentadora chegou à conclusão de que era errado resumir o racismo apenas a um “erro”. Astrid então fez questão de frisar que o comportamento do empresário foi criminoso: “Isso que tem que ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho, a dimensão do pacto da branquitude“.

A apresentadora ainda revelou que Rodrigo Branco a ofereceu experiências VIP nos resorts da Disney em Orlando, na Flórida, mas que rejeitou o convite. “Não dá para perdoar. É meio ser mais Malcolm X e ser mais ainda atenta. Para vocês verem, eu achava que estava atenta, que não ia cair. Eu falei para o cara, para de palhaçada. Você cometeu um crime. Ponto final, paga o que deve na justiça e as outras coisas vão ser impostas pela vida. Perda de trabalho, de amizade que ele lamenta. Enfim, tem muita coisa a perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo”.

Continua após a publicidade

O que Rodrigo Branco disse

Continua após a publicidade

Branco alegou ter evoluído bastante desde o episódio, tendo ajudado causas sociais e virado um aliado na luta antirracista, esperando que o caso sirva de exemplo para outras pessoas.

Na gravação, o empresário e influenciador relembrou que já havia publicado pedidos de desculpas em anos anteriores e afirmou que nunca tentou apagar ou esconder o ocorrido. Segundo ele, a decisão de cumprir a sentença sem contestação faz parte do processo de responsabilização pelos comentários feitos durante uma live no Instagram em 2020, em que conversava com a influenciadora Ju de Paulla e dizia que Thelma e a jornalista Maju Coutinho “só estavam onde estavam por serem negras”.

Continua após a publicidade

O influenciador declarou ainda ter efetuado o pagamento de R$ 76.061,07, valor relacionado à condenação, e disse que os últimos anos foram marcados por aprendizado e participação em iniciativas voltadas à pauta antirracista. Para ele, a reparação não se encerra com uma sentença judicial ou com um pedido público de desculpas, mas exige um compromisso permanente.

Além de mencionar nominalmente Thelma e Maju, Rodrigo também pediu desculpas à influenciadora Ju de Paulla, que participava da transmissão em que as declarações foram feitas, e a todas as pessoas que se sentiram atingidas pelo episódio. O empresário também reforçou que aprendeu muito sobre o valor da amizade vendo os amigos que não o abandonaram mesmo em meio às críticas por ainda o apoiarem. “Nenhum amigo passou a mão na minha cabeça”, avisou ele.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial