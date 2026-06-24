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Cultura

Astrid Fontenelle retrai recado a Rodrigo Branco: ‘Não dá para perdoar’

Apresentadora foi uma das celebridades inicialmente receptivas ao empresário condenado por racismo contra Thelma Assis

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h33 | Atualizado em 24 jun 2026, 09h36
Astrid Fontenelle
Astrid Fontenelle (Instagram/Reprodução)
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Astrid Fontenelle retrai recado a Rodrigo Branco: ‘Não dá para perdoar’ Priorize VEJA no Google

Condenado por racismo em uma ação de danos morais movida por Thelma Assis, vencedora do BBB 20 e apresentadora da Globo, o empresário Rodrigo Branco publicou um novo vídeo nesta segunda-feira, 22, falando que não pretendia recorrer do caso, que pagou o valor determinado pela justiça, se desculpou mais uma vez com Thelma e recebeu o apoio de amigos famosos como Deborah Secco e Xuxa Meneghel, entre outros. Uma das celebridades que o acolheu, no entanto, não demorou para se arrepender. Via Instagram, Astrid Fontenelle publicou um vídeo no qual se retrata sobre o comentário deixado na publicação de Branco, junto da legenda: “Não sou de fugir das responsabilidades. Olho no olho da câmera, pontuo, aprendo. Não compactuarei com crimes raciais. Com ninguém”.

Em resposta a Branco, Astrid havia escrito originalmente: “Sou das que te falou que errou. Acredito que agora você está pronto pra vir pra essa luta antirracista. Não é fácil. Meu filho segue sendo um dos dois pretos que estudam na escola. Diariamente vemos no noticiário casos e mais casos racistas, e somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles. Bem-vindo”.

Após conversas com o filho Gabriel, porém, a apresentadora chegou à conclusão de que era errado resumir o racismo apenas a um “erro”. Astrid então fez questão de frisar que o comportamento do empresário foi criminoso: “Isso que tem que ser martelado. E chamei ele para a luta antirracista. Errei de novo. Aprendi hoje um pouco melhor o tamanho, a dimensão do pacto da branquitude“.

A apresentadora ainda revelou que Rodrigo Branco a ofereceu experiências VIP nos resorts da Disney em Orlando, na Flórida, mas que rejeitou o convite. “Não dá para perdoar. É meio ser mais Malcolm X e ser mais ainda atenta. Para vocês verem, eu achava que estava atenta, que não ia cair. Eu falei para o cara, para de palhaçada. Você cometeu um crime. Ponto final, paga o que deve na justiça e as outras coisas vão ser impostas pela vida. Perda de trabalho, de amizade que ele lamenta. Enfim, tem muita coisa a perder, porque se tem gente que perde muito mais, é quem sofre o racismo”.

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O que Rodrigo Branco disse

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Branco alegou ter evoluído bastante desde o episódio, tendo ajudado causas sociais e virado um aliado na luta antirracista, esperando que o caso sirva de exemplo para outras pessoas.

Na gravação, o empresário e influenciador relembrou que já havia publicado pedidos de desculpas em anos anteriores e afirmou que nunca tentou apagar ou esconder o ocorrido. Segundo ele, a decisão de cumprir a sentença sem contestação faz parte do processo de responsabilização pelos comentários feitos durante uma live no Instagram em 2020, em que conversava com a influenciadora Ju de Paulla e dizia que Thelma e a jornalista Maju Coutinho “só estavam onde estavam por serem negras”.

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O influenciador declarou ainda ter efetuado o pagamento de R$ 76.061,07, valor relacionado à condenação, e disse que os últimos anos foram marcados por aprendizado e participação em iniciativas voltadas à pauta antirracista. Para ele, a reparação não se encerra com uma sentença judicial ou com um pedido público de desculpas, mas exige um compromisso permanente.

Além de mencionar nominalmente Thelma e Maju, Rodrigo também pediu desculpas à influenciadora Ju de Paulla, que participava da transmissão em que as declarações foram feitas, e a todas as pessoas que se sentiram atingidas pelo episódio. O empresário também reforçou que aprendeu muito sobre o valor da amizade vendo os amigos que não o abandonaram mesmo em meio às críticas por ainda o apoiarem. “Nenhum amigo passou a mão na minha cabeça”, avisou ele.

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