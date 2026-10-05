‘Assustador’: Rafa Justus se pronuncia após ataques em foto posando com camisa do Brasil

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Rafaella Justus, após compartilhar seu primeiro comprovante de voto com a bandeira do Brasil, foi alvo de um ataque online. A influenciadora expôs a mensagem de ódio, expressando repúdio à agressão gratuita. O ocorrido gerou debate nas redes sociais, com internautas divididos entre a defesa e a crítica ao suposto posicionamento político da jovem.

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Neste domingo, 4, a influenciadora Rafaella Justus, de 17 anos, expôs um “ataque gratuito” que recebeu em seu perfil no Instagram após compartilhar uma foto de seu primeiro comprovante de voto. “Não costumo dar palco para hater neste perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela”, escreveu.

A situação aconteceu depois de a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro postar uma foto com a legenda “Primeiro voto da vida. Bom demais fazer parte de uma escolha que importa tanto!”. Na imagem, a adolescente aparece usando uma camiseta branca com a bandeira do Brasil estampada, enquanto sorria segurando o comprovante de voto.

A jovem compartilhou um print em seus stories de uma mensagem recebida em resposta à foto publicada. “Por isso que nasceu horrorosa assim. A cabeça de tubarão-martelo é pra ser proporcional ao quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque, além de feia, teu problema tá na alma”, dizia o recado.

“Espero que você melhore como pessoa!”, completou a jovem em resposta ao perfil. No X (antigo Twitter), o ocorrido dividiu opiniões. “Esse povo da extrema esquerda também exagera demais, coitada da Rafa Justus com aquele ataque de baixo calão”, escreveu um internauta. Do outro lado, diversos perfis criticaram o suposto posicionamento político da jovem: “Tomara que se exploda com todo o bullying que sofre” e “Morreu cedo” foram alguns dos comentários postados.

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