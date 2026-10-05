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Cultura

‘Assustador’: Rafa Justus se pronuncia após ataques em foto posando com camisa do Brasil

Influenciadora de 17 anos expôs mensagem recebida depois de compartilhar uma imagem segurando seu primeiro comprovante de voto

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h06 | Atualizado em 5 out 2026, 12h27
Mulher jovem de cabelos castanhos longos e ondulados, usando um vestido amarelo vibrante de alças finas e brincos grandes prateados, posa sorrindo levemente. Ela está em um ambiente interno com uma parede bege decorada com luminárias redondas douradas que emitem luz.
Rafaella Justus em ensaio fotográfico (@raulbittencourtt/Instagram)
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Neste domingo, 4, a influenciadora Rafaella Justus, de 17 anos, expôs um “ataque gratuito” que recebeu em seu perfil no Instagram após compartilhar uma foto de seu primeiro comprovante de voto. “Não costumo dar palco para hater neste perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela”, escreveu.

A situação aconteceu depois de a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro postar uma foto com a legenda “Primeiro voto da vida. Bom demais fazer parte de uma escolha que importa tanto!”. Na imagem, a adolescente aparece usando uma camiseta branca com a bandeira do Brasil estampada, enquanto sorria segurando o comprovante de voto.

A jovem compartilhou um print em seus stories de uma mensagem recebida em resposta à foto publicada. “Por isso que nasceu horrorosa assim. A cabeça de tubarão-martelo é pra ser proporcional ao quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque, além de feia, teu problema tá na alma”, dizia o recado.

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“Espero que você melhore como pessoa!”, completou a jovem em resposta ao perfil. No X (antigo Twitter), o ocorrido dividiu opiniões. “Esse povo da extrema esquerda também exagera demais, coitada da Rafa Justus com aquele ataque de baixo calão”, escreveu um internauta. Do outro lado, diversos perfis criticaram o suposto posicionamento político da jovem: “Tomara que se exploda com todo o bullying que sofre” e “Morreu cedo” foram alguns dos comentários postados.

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Captura de tela de uma mensagem de ódio recebida por Rafa Pinheiro Justos, com o texto por isso que nasceu horrorosa assim, a cabeça de tubarão martelo é pra ser proporcional o quão burra é! nem plástica resolve seu problema pq além de feia teu problema tá na alma. Abaixo, a opção de aceitar ou bloquear a solicitação de mensagem de maria clara vieira. No rodapé, um texto de Rafa expondo a mensagem e desejando que a pessoa melhore
Rafaella Justus compartilhou um ataque recebido no domingo de eleições (Reprodução/Instagram)

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