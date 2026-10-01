‘Assustador’: Paul McCartney revela colapso emocional após fim dos Beatles

Em conversa recente com o diretor Judd Apatow, o astro Paul McCartney, de 84 anos, revelou que viveu um período bastante conturbado depois do fim dos Beatles, em 1970. Após uma sessão de exibição do documentário Man On the Run, em Los Angeles, o músico relembrou que enfrentou um colapso emocional antes de dar início a uma nova fase de sua carreira, segundo informações da revista Variety.

“Eu acho que estar sozinho foi muito assustador, porque eu sempre tive a união do grupo”, disse o britânico. McCartney tinha 27 anos quando a banda chegou ao fim e, segundo ele, este havia sido seu único trabalho até então. “Os Beatles terminam, esse foi o único trabalho que você já teve, e então você não tem mais. É como se tivessem te demitido”, explicou.

“Foi meio que um colapso. Quer dizer, eu comecei a beber. Eu estava na Escócia sozinho, com uma família nova. Ninguém ia me dizer para eu não beber demais, então era tipo: ‘Oba, vamos lá, vamos nessa’. E foi muito divertido até deixar de ser”, relembrou ele.

O artista também revelou que a parceria da esposa, Linda McCartney, e os filhos o ajudaram a mudar de comportamento. “Eu tinha filhos, e isso me fez mudar. E Linda era uma mulher muito inteligente, então ela meio que me deixou fazer isso”, afirmou. Com o tempo, Paul passou a diminuir o consumo de álcool e as festas em casa.

Continua após a publicidade

Ao refletir sobre as dificuldades que enfrentou com a separação da banda, McCartney também relembrou o conflito envolvendo o ex-empresário dos Beatles, Allen Klein. Segundo o músico, ele foi o único dos quatro integrantes a desconfiar do empresário, chegando a enfrentar os próprios companheiros para contestar a gestão financeira. “Eu conseguia ver que ele era um vigarista. Mas era eu contra os outros caras, e essa foi a pior parte”, contou.

O inglês também revelou que precisou processar os próprios parceiros de banda, mas que, anos depois, os integrantes reconheceram que ele estava certo. “Foi anos depois, mas foi bom”, finalizou McCartney.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial