Ana Maria Braga comentou nesta segunda-feira, 23, a morte de Gabriel Scherer, integrante da sua equipe de programa na TV Globo, o Mais Você. O profissional estava de férias com a namorada e sofreu um acidente de carro quando realizava uma viagem ao Deserto do Atacama, no Chile. Segundo a apresentadora, a namorada teve ferimentos leves, mas o assistente não resistiu.

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Já no encerramento do programa matutino, Ana Maria prestou solidariedade aos familiares e recordou o trabalho do colega. Ela informou que a morte ocorreu na sexta-feira, 20, e destacou a participação de Gabriel na produção da atração.