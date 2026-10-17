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Cultura

Às vésperas do segundo turno, disputa presidencial impulsiona a venda de livros políticos

Obras sobre democracia, fascismo e sociedade brasileira se destacam na lista de mais vendidos de não ficção da VEJA

Por Ana Rita Fernandes 17 out 2026, 10h00
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Carlos Moura/Agência Senado; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Às vésperas do segundo turno, disputa presidencial impulsiona a venda de livros políticos Priorize VEJA no Google

A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, em uma disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, a lista semanal de mais vendidos de não ficção da VEJA reúne livros que ajudam a compreender as transformações da sociedade brasileira, o avanço da extrema direita e os desafios da democracia.

Entre clássicos do pensamento político e análises contemporâneas sobre fascismo, desigualdade e comportamento eleitoral, os títulos oferecem diferentes perspectivas para interpretar o cenário do país.

Confira os livros que dispararam em vendas nesta semana:

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda

Publicado originalmente em 1936, o clássico investiga aspectos históricos e culturais que ajudaram a moldar a sociedade brasileira. Entre os temas centrais está a dificuldade de separar as esferas pública e privada, reflexão que contribui para compreender as relações de poder e as instituições políticas do país.

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Capa do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A parte superior exibe formas abstratas em verde e laranja, sugerindo cactos e um corpo humano. A parte inferior, em tom creme, apresenta o nome do autor e o título em letras marrons, com o logo da Companhia das Letras abaixo
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. (Reprodução/Reprodução)
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Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire

Escrita durante o exílio do educador, entre 1964 e 1968, a obra discute as relações entre opressores e oprimidos e defende o diálogo e a educação como instrumentos de transformação social. Freire aborda a formação da consciência crítica, a liberdade e a participação dos indivíduos na construção de uma sociedade mais justa.

Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire.
Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. (Reprodução/Reprodução)

A Elite do Atraso, de Jessé Souza

O sociólogo questiona interpretações tradicionais sobre a formação do Brasil e destaca a herança escravocrata e o racismo como elementos fundamentais para compreender as desigualdades sociais. A obra também analisa o papel das elites econômicas e dos discursos sobre corrupção na construção do cenário político brasileiro e na ascensão da extrema direita.

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Capa do livro A elite do atraso, de Jessé Souza.
A elite do atraso, de Jessé Souza. (Reprodução/Reprodução)

Brasil no Espelho, de Felipe Nunes

O cientista político apresenta um retrato do brasileiro contemporâneo a partir de pesquisas sobre valores, crenças, comportamentos e expectativas. O livro investiga as transformações sociais e políticas das últimas décadas e as contradições que influenciam a maneira como a população enxerga o país e seu futuro.

Brasil no Espelho
Brasil no Espelho, de Felipe Nunes. (Reprodução/Reprodução)
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Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt

Os professores de Harvard analisam como democracias podem enfraquecer sem golpes de Estado ou rupturas institucionais explícitas. A partir de exemplos históricos, incluindo a ascensão de líderes autoritários, os autores mostram como governantes eleitos podem comprometer gradualmente as instituições e as normas que sustentam os regimes democráticos.

Capa do livro Como as Democracias Morrem de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, com fundo preto e letras brancas em destaque. O título ocupa a maior parte da capa, com uma citação de Fareed Zakaria na parte inferior e o logo da editora Zahar no canto inferior esquerdo
Como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. (./Reprodução)

O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, com preparação e notas de Sabrina Fernandes

Publicado originalmente em 1848, o manifesto apresenta as bases do pensamento comunista e sua crítica às relações entre classes sociais no capitalismo. Nesta edição, a socióloga Sabrina Fernandes contextualiza as ideias dos autores e aproxima seus conceitos de questões contemporâneas, como a precarização do trabalho, a crise climática e o enfraquecimento das democracias.

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Capa do livro O Manifesto Comunista em vermelho vibrante com título branco em diagonal. Autores Karl Marx e Friedrich Engels em preto, e preparação de Sabrina Fernandes em faixa preta. Logotipo Paz & Terra no rodapé
O Manifesto Comunista, de Karl Marx, Friedrich Engels e Sabrina Fernandes. (Amazon/Reprodução)

A Ameaça Interna, de Vladimir Safatle

O filósofo investiga as condições sociais e subjetivas que favorecem o avanço do fascismo contemporâneo. Com referências à psicanálise e à teoria crítica, Safatle relaciona a ascensão de movimentos autoritários à lógica neoliberal da concorrência e às transformações dos afetos sociais, examinando também as conexões entre liberalismo, colonialismo e fascismo.

Capa do livro A Ameaça Interna de Vladimir Safatle, com uma estátua caída no chão, de cabeça para baixo, em frente a um prédio moderno. O título secundário é Psicanálise dos Novos Fascismos Globais. A imagem tem tons esverdeados e roxos, e a estátua parece ser a Estátua da Liberdade. A lateral esquerda da capa tem o texto Coleção Explosante
A Ameaça Interna, de Vladimir Safatle. (Reprodução/Reprodução)
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O Pobre de Direita, de Jessé Souza

Nesta obra, o sociólogo investiga as razões pelas quais setores das classes populares se identificam com pautas conservadoras e projetos políticos da direita. Souza argumenta que o racismo ocupa um lugar central na formação da visão de mundo que sustenta a extrema direita brasileira, propondo uma interpretação das contradições sociais e políticas que influenciam o comportamento eleitoral.

O Pobre de Direita, de Jessé Souza.
O Pobre de Direita, de Jessé Souza. (Reprodução/Reprodução)

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