Às vésperas do segundo turno, disputa presidencial impulsiona a venda de livros políticos

A pouco mais de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, em uma disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, a lista semanal de mais vendidos de não ficção da VEJA reúne livros que ajudam a compreender as transformações da sociedade brasileira, o avanço da extrema direita e os desafios da democracia.

Entre clássicos do pensamento político e análises contemporâneas sobre fascismo, desigualdade e comportamento eleitoral, os títulos oferecem diferentes perspectivas para interpretar o cenário do país.

Confira os livros que dispararam em vendas nesta semana:

Raízes do Brasil , de Sérgio Buarque de Holanda

Publicado originalmente em 1936, o clássico investiga aspectos históricos e culturais que ajudaram a moldar a sociedade brasileira. Entre os temas centrais está a dificuldade de separar as esferas pública e privada, reflexão que contribui para compreender as relações de poder e as instituições políticas do país.

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Pedagogia do Oprimido , de Paulo Freire

Escrita durante o exílio do educador, entre 1964 e 1968, a obra discute as relações entre opressores e oprimidos e defende o diálogo e a educação como instrumentos de transformação social. Freire aborda a formação da consciência crítica, a liberdade e a participação dos indivíduos na construção de uma sociedade mais justa.

A Elite do Atraso , de Jessé Souza

O sociólogo questiona interpretações tradicionais sobre a formação do Brasil e destaca a herança escravocrata e o racismo como elementos fundamentais para compreender as desigualdades sociais. A obra também analisa o papel das elites econômicas e dos discursos sobre corrupção na construção do cenário político brasileiro e na ascensão da extrema direita.

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Brasil no Espelho , de Felipe Nunes

O cientista político apresenta um retrato do brasileiro contemporâneo a partir de pesquisas sobre valores, crenças, comportamentos e expectativas. O livro investiga as transformações sociais e políticas das últimas décadas e as contradições que influenciam a maneira como a população enxerga o país e seu futuro.

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Como as Democracias Morrem , de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt

Os professores de Harvard analisam como democracias podem enfraquecer sem golpes de Estado ou rupturas institucionais explícitas. A partir de exemplos históricos, incluindo a ascensão de líderes autoritários, os autores mostram como governantes eleitos podem comprometer gradualmente as instituições e as normas que sustentam os regimes democráticos.

O Manifesto Comunista , de Karl Marx e Friedrich Engels, com preparação e notas de Sabrina Fernandes

Publicado originalmente em 1848, o manifesto apresenta as bases do pensamento comunista e sua crítica às relações entre classes sociais no capitalismo. Nesta edição, a socióloga Sabrina Fernandes contextualiza as ideias dos autores e aproxima seus conceitos de questões contemporâneas, como a precarização do trabalho, a crise climática e o enfraquecimento das democracias.

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A Ameaça Interna , de Vladimir Safatle

O filósofo investiga as condições sociais e subjetivas que favorecem o avanço do fascismo contemporâneo. Com referências à psicanálise e à teoria crítica, Safatle relaciona a ascensão de movimentos autoritários à lógica neoliberal da concorrência e às transformações dos afetos sociais, examinando também as conexões entre liberalismo, colonialismo e fascismo.

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O Pobre de Direita , de Jessé Souza

Nesta obra, o sociólogo investiga as razões pelas quais setores das classes populares se identificam com pautas conservadoras e projetos políticos da direita. Souza argumenta que o racismo ocupa um lugar central na formação da visão de mundo que sustenta a extrema direita brasileira, propondo uma interpretação das contradições sociais e políticas que influenciam o comportamento eleitoral.

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