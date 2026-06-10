Às vésperas da Copa, Selton Mello alfineta a seleção brasileira atual: ‘Não há amor pela camisa’

Em uma publicação no Threads, o ator Selton Mello expôs sua opinião sobre a comoção nacional dos brasileiros diante da aproximação dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

“Nenhum interesse na Copa do Mundo. Nem sei quando a gente joga. Parei no Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário, Ronaldo, Cafu, Kaká, etc. Não há mais amor pela camisa, nem paixão em defender o país. Não contagiam, não me pegam. Mais alguém assim?”, questionou o ator. A seleção brasileira entra em campo no sábado, 13, em um jogo contra a seleção de Marrocos.

O post de Mello, com 19 000 curtidas e 2 000 comentários dividiu a opinião dos internautas. Houve quem concordasse com o ator. “Tá acontecendo a Liga das Nações de Voleibol, muito mais interessante”, escreveu uma usuária. “Exatamente assim. Sem falar do receio de colocar uma camisa e alguém me confundir com aquele povo que bebe detergente”, disse outra, fazendo referência a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que gravaram vídeos bebendo detergente da marca Ypê após ter produtos suspensos pela Anvisa. Outros discordaram. “Eu torço sempre para o Brasil. Nas Olimpíadas, no Oscar, na Copa… e, se tiver um brasileiro competindo em cuspe em distância, torço também”, escreveu uma internauta.

Recentemente, Selton Mello esteve em Cannes, representando o filme chileno La Perra, traduzido para o português como A Cachorra, do qual faz parte do elenco. Nas produções brasileiras, estrelou a sexta temporada de Sessão de Terapia, no Globoplay, onde interpreta o psicólogo Caio Barone.

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