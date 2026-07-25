As transformações do gênero ‘telenovela’, sob ponto de vista de seus criadores

Em Autoria e gênero na telenovela brasileira, os pesquisadores Tatiana Siciliano e Francisco Malta falam sobre os bastidores de telenovelas e a criação do fenômeno que dominou a televisão brasileira sob a ótica e quem lidera as criações: os novelistas. Ao longo da obra, autores como Ana Maria Moretzsohn, Lícia Manzo, Rosane Svartman e Glória Perez, entre outros, explicam em fartas entrevistas como foi a trajetória de cada um deles na teledramaturgia, expondo sua opinião sobre as transformações do gênero no decorrer dos anos.

Os roteiristas também comentam sobre inspirações, reflexões a respeito da construção de personagens e narrativas, o recente impacto do streaming, dinâmicas e condições de trabalho. “Entendemos a autoria como um processo coletivo, construído por diferentes agentes ao longo da criação da obra. As entrevistas revelam não apenas os bastidores da escrita para televisão, mas também como uma ideia inicial vai sendo transformada por sucessivas negociações criativas até chegar à tela”, explica Tatiana, antropóloga e professora da pós-graduação do Departamento de Comunicação da PUC-Rio.

O livro é financiado pela FAPERJ, por meio do edital Auxílio a Pesquisa (APQ1). Ao longo do processo, Francisco e Tatiana perceberam que tinham material para um segundo volume. “A ideia inicial era dar maior visibilidade às mulheres, historicamente menos representadas nessa função. No entanto, os próprios depoimentos e o mapeamento que realizamos das fichas técnicas de todas as telenovelas brasileiras mostraram que seria impossível contar essa história sem incluir também os autores, que ajudaram a consolidar a telenovela brasileira e criaram personagens femininas que permanecem no imaginário de diferentes gerações”, diz ela, que assina a obra com Francisco, doutor em Literatura Comparada.

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